https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html

Российский космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли

Российский космонавт Иван Вагнер, летающий на Международной космической станции, поспорил на своей странице в Twitter с приверженцами теории плоской Земли,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:23

2020-09-16T18:23

2020-09-16T18:23

хочу стать космонавтом

иван вагнер

кристофер кэссиди

земля

олег артемьев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, летающий на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, поспорил на своей странице в <a href="https://twitter.com/ivan_mks63/status/1306244222190837760" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> с приверженцами теории плоской <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, которые ставят под сомнение его космические снимки."Я время от времени вижу комментарии, что фотографии якобы делались с самолета, а "плоскоземляне" пытаются поставить под сомнение, что они сделаны из космоса", - сказал Вагнер.Космонавт объяснил, что у него получаются такие крупные снимки земной поверхности, так как он использует очень большой объектив - с фокусным расстоянием в 1600 миллиметров.Помимо Вагнера на МКС сейчас находятся россиянин <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.В августе космонавт <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Артемьев</a>, два раза побывавший на МКС, сказал, что подписался на соцсети адептов теории плоской Земли, чтобы послушать их доводы. Он назвал этих людей "очень интересными".

https://ria.ru/20200223/1565112272.html

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука