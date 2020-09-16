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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html
Российский космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли
Российский космонавт Иван Вагнер, летающий на Международной космической станции, поспорил на своей странице в Twitter с приверженцами теории плоской Земли,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:23
2020-09-16T18:23
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
земля
олег артемьев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, летающий на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, поспорил на своей странице в <a href="https://twitter.com/ivan_mks63/status/1306244222190837760" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> с приверженцами теории плоской <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, которые ставят под сомнение его космические снимки."Я время от времени вижу комментарии, что фотографии якобы делались с самолета, а "плоскоземляне" пытаются поставить под сомнение, что они сделаны из космоса", - сказал Вагнер.Космонавт объяснил, что у него получаются такие крупные снимки земной поверхности, так как он использует очень большой объектив - с фокусным расстоянием в 1600 миллиметров.Помимо Вагнера на МКС сейчас находятся россиянин <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.В августе космонавт <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Артемьев</a>, два раза побывавший на МКС, сказал, что подписался на соцсети адептов теории плоской Земли, чтобы послушать их доводы. Он назвал этих людей "очень интересными".
https://ria.ru/20200223/1565112272.html
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РИА Новости
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иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российский космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли

18:23 16.09.2020
2942
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, летающий на Международной космической станции, поспорил на своей странице в Twitter с приверженцами теории плоской Земли, которые ставят под сомнение его космические снимки.
"Я время от времени вижу комментарии, что фотографии якобы делались с самолета, а "плоскоземляне" пытаются поставить под сомнение, что они сделаны из космоса", - сказал Вагнер.
Космонавт объяснил, что у него получаются такие крупные снимки земной поверхности, так как он использует очень большой объектив - с фокусным расстоянием в 1600 миллиметров.
Помимо Вагнера на МКС сейчас находятся россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.
В августе космонавт Олег Артемьев, два раза побывавший на МКС, сказал, что подписался на соцсети адептов теории плоской Земли, чтобы послушать их доводы. Он назвал этих людей "очень интересными".
Видео последнего запуска ракеты сторонника теории плоской Земли Майка Хьюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
23 февраля, 09:23РИА Наука
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
17553223
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиЗемляОлег АртемьевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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