https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577343658.html

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:13

2020-09-16T19:13

2020-09-16T21:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье - общество

оон

в мире

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<strong>ООН, 16 сен — РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a>.Генсек отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней, и назвал пандемию "угрозой номер один" глобальной безопасности.По словам Гутерреша, многие возлагают надежды на вакцину, однако от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис."Но <…> вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей", — добавил генсек.Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577307886.html

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

Михаил Николанко Вообще смешно. Население Земли - восемь миллиардов, от ковида погиб миллион да и те с побочными болезнями. Получается смертность от ковида - одна восьмидесятая доля процента!!!!! Из-под какого контроля? Самим не смешно? Аааааа, американцы денег не дают, а деньги очень нужны дармоедам! Вот и нагоняют жути. 100

Александр И Спасибо генсеку, что не энурез Навального :) 61

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире