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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577343658.html
Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:13
2020-09-16T21:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
оон
в мире
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<strong>ООН, 16 сен — РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a>.Генсек отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней, и назвал пандемию "угрозой номер один" глобальной безопасности.По словам Гутерреша, многие возлагают надежды на вакцину, однако от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис."Но &lt;…&gt; вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей", — добавил генсек.Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577307886.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
Вообще смешно. Население Земли - восемь миллиардов, от ковида погиб миллион да и те с побочными болезнями. Получается смертность от ковида - одна восьмидесятая доля процента!!!!! Из-под какого контроля? Самим не смешно? Аааааа, американцы денег не дают, а деньги очень нужны дармоедам! Вот и нагоняют жути.
100
Спасибо генсеку, что не энурез Навального :)
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

19:13 16.09.2020 (обновлено: 21:48 16.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 16 сен — РИА Новости. Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.

Генсек отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней, и назвал пандемию "угрозой номер один" глобальной безопасности.
По словам Гутерреша, многие возлагают надежды на вакцину, однако от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис.
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"Но <…> вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей", — добавил генсек.
Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоООНВ мире
Популярные комментарии
Вообще смешно. Население Земли - восемь миллиардов, от ковида погиб миллион да и те с побочными болезнями. Получается смертность от ковида - одна восьмидесятая доля процента!!!!! Из-под какого контроля? Самим не смешно? Аааааа, американцы денег не дают, а деньги очень нужны дармоедам! Вот и нагоняют жути.
16 сентября, 20:20
МНМихаил Николанко
57522032
Спасибо генсеку, что не энурез Навального :)
16 сентября, 19:18
Александр ИАлександр И
31210105
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