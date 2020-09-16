https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577334593.html

В США разработали первый тест на COVID-19 для домашнего применения

Две американские компании объявили о создании первого экспресс-теста на COVID-19 с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:57

2020-09-16T16:57

2020-09-16T16:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Две американские компании объявили о создании первого экспресс-теста на COVID-19 с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних условиях за 15 минут.Занимающаяся диагностикой компания Cellex разработала тест на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце. Узнать свой результат можно будет, сфотографировав свой экспресс-тест: приложение, разработанное стартапом Gauss, использует искусственный интеллект, чтобы в течение 15 минут считать результат и сообщить пользователю, болен ли он коронавирусом.Компания отмечает, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию. При этом, по данным портала Axios, в компании Cellex заявляют, что чувствительность теста к положительному результату на COVID-19 составляет около 90%, к отрицательному - около 100%.Тест может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование. Цена такого теста пока не известна.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577294304.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, технологии, экономика