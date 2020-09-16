https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577309188.html

В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует увеличения количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель организации... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:03

2020-09-16T12:03

2020-09-16T13:15

здоровье - общество

общество

мелита вуйнович

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

воз

европа

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) не фиксирует увеличения количества случаев заражения коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявила представитель организации <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>.В ВОЗ также назвали беспрецедентными меры, которые российские власти предприняли для борьбы с распространением COVID-19. "Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов", — отметила представитель ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.За сутки в России выявили 5670 новых случаев. Темп прироста держится на уровне 0,5 процента.Всего в стране зарегистрировали 1 079 519 случаев заболевания. Проведено более сорока миллионов тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200916/chekhiya-1577304713.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

ross Ну и смех! Это в то время, когда тест на корону делают при малейшем чихе, отправляют с работы домой при намеке на температуру и на всех уровнях перестраховываются, от греха подальше. Скорее, начнешь жаловаться на некоторую избыточность профилактических мер. И в каком же медвежьем углу вы наши больницу с ОДНОЙ очередью? Даже сельские поликлиники выделяют под корону отдельное помещение. Хотя это в России. Как у вас там - не знаю, не интересно. 125

ross Минимально было 4600. Сейчас 5500. И цифра крутится вокруг этого значения уже который день. Сравните с весенними цифрами, когда каждый день количество заражений увеличивалось на +500. 80

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россия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, мелита вуйнович, коронавирус covid-19, россия, воз, европа