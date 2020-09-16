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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577309188.html
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует увеличения количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель организации... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:03
2020-09-16T13:15
здоровье - общество
общество
мелита вуйнович
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
воз
европа
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) не фиксирует увеличения количества случаев заражения коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявила представитель организации <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>.В ВОЗ также назвали беспрецедентными меры, которые российские власти предприняли для борьбы с распространением COVID-19. "Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов", — отметила представитель ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.За сутки в России выявили 5670 новых случаев. Темп прироста держится на уровне 0,5 процента.Всего в стране зарегистрировали 1 079 519 случаев заболевания. Проведено более сорока миллионов тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/chekhiya-1577304713.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Ну и смех! Это в то время, когда тест на корону делают при малейшем чихе, отправляют с работы домой при намеке на температуру и на всех уровнях перестраховываются, от греха подальше. Скорее, начнешь жаловаться на некоторую избыточность профилактических мер. И в каком же медвежьем углу вы наши больницу с ОДНОЙ очередью? Даже сельские поликлиники выделяют под корону отдельное помещение. Хотя это в России. Как у вас там - не знаю, не интересно.
125
Минимально было 4600. Сейчас 5500. И цифра крутится вокруг этого значения уже который день. Сравните с весенними цифрами, когда каждый день количество заражений увеличивалось на +500.
80
17
россия
европа
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, общество, мелита вуйнович, коронавирус covid-19, россия, воз, европа

В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе

12:03 16.09.2020 (обновлено: 13:15 16.09.2020)
105498
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует увеличения количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель организации Мелита Вуйнович.

"На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе во многих странах идет рост инфекции. Мы этого не видим в России", — сказала Вуйнович на онлайн-конференции.

В ВОЗ также назвали беспрецедентными меры, которые российские власти предприняли для борьбы с распространением COVID-19.
"Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов", — отметила представитель ВОЗ.
Прага - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
В Чехии вновь зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.
За сутки в России выявили 5670 новых случаев. Темп прироста держится на уровне 0,5 процента.
Всего в стране зарегистрировали 1 079 519 случаев заболевания. Проведено более сорока миллионов тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19РоссияВОЗЕвропа
Популярные комментарии
Ну и смех! Это в то время, когда тест на корону делают при малейшем чихе, отправляют с работы домой при намеке на температуру и на всех уровнях перестраховываются, от греха подальше. Скорее, начнешь жаловаться на некоторую избыточность профилактических мер. И в каком же медвежьем углу вы наши больницу с ОДНОЙ очередью? Даже сельские поликлиники выделяют под корону отдельное помещение. Хотя это в России. Как у вас там - не знаю, не интересно.
16 сентября, 12:39
rross
46000015
Минимально было 4600. Сейчас 5500. И цифра крутится вокруг этого значения уже который день. Сравните с весенними цифрами, когда каждый день количество заражений увеличивалось на +500.
16 сентября, 12:52
rross
3600104
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