https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577303556.html
В России выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 5670 новых случаев COVID-19. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:33
2020-09-16T10:33
2020-09-16T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в России выявили 5670 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у четверти заразившихся не проявилось симптомов болезни. Темп прироста удерживается на уровне полпроцента.Больше всего инфицированных в Москве (750), Санкт-Петербурге (207) и Подмосковье (173). В столице зафиксирован максимум заразившихся с 29 июня. Суточный рост составил 0,3 процента (20 случаев).Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области (9), Чеченской Республике (4), Ненецком автономном округе (1). Нет новых заболевших на Чукотке.За сутки от осложнений инфекции умерли 132 человека (за все время — 18 917). Из больниц выписали 5809 пациентов с подтвержденным COVID-19 (890 114).За время пандемии в стране зарегистрировали 1 079 519 случаев заболевания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577302158.html
Егор Панкратов
Нас не сломить! Будем водку пить!
42
Степан Краснов
Переживём!
41
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
За сутки в России выявили 5670 новых случаев COVID-19
.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у четверти заразившихся не проявилось симптомов болезни. Темп прироста удерживается на уровне полпроцента.
Больше всего инфицированных в Москве (750), Санкт-Петербурге (207) и Подмосковье (173).
В столице зафиксирован максимум заразившихся с 29 июня. Суточный рост составил 0,3 процента (20 случаев).
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области (9), Чеченской Республике (4), Ненецком автономном округе (1). Нет новых заболевших на Чукотке.
За сутки от осложнений инфекции умерли 132 человека (за все время — 18 917). Из больниц выписали 5809 пациентов с подтвержденным COVID-19 (890 114).
За время пандемии в стране зарегистрировали 1 079 519 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.