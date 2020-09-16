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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577294304.html
Трамп заявил, что до получения вакцины от коронавируса остались "недели"
Президент США Дональд Трамп заявил, что до получения вакцины от коронавируса в США остались "недели". РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:22
2020-09-16T04:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что до получения вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в США остались "недели"."Нам остались недели до нее. Может быть, три-четыре недели", - заявил Трамп, выступая на встрече с избирателями на телеканале <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/vaktsina-1577285674.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что до получения вакцины от коронавируса остались "недели"

04:22 16.09.2020
1979
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что до получения вакцины от коронавируса в США остались "недели".
"Нам остались недели до нее. Может быть, три-четыре недели", - заявил Трамп, выступая на встрече с избирателями на телеканале ABC.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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