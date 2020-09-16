https://ria.ru/20200916/konkurs-1577345644.html

Завершилась презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!"

Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" состоялась в среду в подмосковном кинотелевизионном комплексе "Главкино". Звездные члены жюри Игорь Крутой, Елка,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:30

2020-09-16T19:30

2020-09-16T19:30

культура

россия

миа "россия сегодня"

шоу "ты супер"

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" состоялась в среду в подмосковном кинотелевизионном комплексе "Главкино". Звездные члены жюри <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Крутой</a>, <a href="http://ria.ru/person_JOlka/" target="_blank" data-auto="true">Елка</a>, <a href="http://ria.ru/person_AleksejjVorobev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Воробьев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Diana_Arbenina/" target="_blank" data-auto="true">Диана Арбенина</a> раскрыли главные секреты стартовавших съемок и поделились со зрителями мыслями о том, как будут оценивать молодые таланты. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 сентября.Подробнее о новом сезоне конкурса рассказали генеральный продюсер НТВ <a href="http://ria.ru/person_Timur_Vajjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Вайнштейн</a>, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телекомпании RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a>, директор по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов-Петровский и генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. Презентацию провели Анастасия Пак и Вадим Такменев. Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран.МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: <a href="https://ria.ru/">РИА Новости</a>, <a href="https://rsport.ria.ru/">РИА Новости Спорт</a>, <a href="https://realty.ria.ru/">РИА Новости Недвижимость</a>, <a href="http://www.1prime.ru/">Прайм</a>, <a href="http://www.riarating.ru/">РИА Рейтинг</a>, <a href="http://inosmi.ru/">ИноСМИ</a>, <a href="https://sn.ria.ru/sn/">Социальный навигатор</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL4TlIj2XT-KDjKgk6KSV8w">ТОК</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQFx69p4H4YYM9IhFzqdqNg">КОТ</a>, <a href="https://baltnews.lt/">Baltnews</a>, <a href="https://ukraina.ru/">Украина.ру</a>, <a href="https://arctic.ru/">Arctic.ru</a>. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "<a href="https://t.me/zubovskiy4">Зубовский, 4</a>".

https://ria.ru/20200909/konkurs-1576987848.html

https://ria.ru/20200915/pooschrenie-1577262685.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, миа "россия сегодня", шоу "ты супер"