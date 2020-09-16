Завершилась презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!"
© Фото : пресс-служба НТВЖюри конкурса "Ты супер"
© Фото : пресс-служба НТВ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" состоялась в среду в подмосковном кинотелевизионном комплексе "Главкино". Звездные члены жюри Игорь Крутой, Елка, Алексей Воробьев и Диана Арбенина раскрыли главные секреты стартовавших съемок и поделились со зрителями мыслями о том, как будут оценивать молодые таланты. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 сентября.
Подробнее о новом сезоне конкурса рассказали генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телекомпании RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов-Петровский и генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. Презентацию провели Анастасия Пак и Вадим Такменев.
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Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран.
"Я очень рада, что у нашего Sputnik есть возможность совместно с НТВ по всему бывшему СССР отыскивать ребят, девушек, маленьких детей, которые талантливы, но обделены судьбой, остались без одного или обоих родителей. Мы просто по-настоящему счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь", – сказала Маргарита Симоньян.
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