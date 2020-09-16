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https://ria.ru/20200916/konkurs-1577345644.html
Завершилась презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!"
Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" состоялась в среду в подмосковном кинотелевизионном комплексе "Главкино". Звездные члены жюри Игорь Крутой, Елка,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:30
2020-09-16T19:30
культура
россия
миа "россия сегодня"
шоу "ты супер"
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" состоялась в среду в подмосковном кинотелевизионном комплексе "Главкино". Звездные члены жюри <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Крутой</a>, <a href="http://ria.ru/person_JOlka/" target="_blank" data-auto="true">Елка</a>, <a href="http://ria.ru/person_AleksejjVorobev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Воробьев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Diana_Arbenina/" target="_blank" data-auto="true">Диана Арбенина</a> раскрыли главные секреты стартовавших съемок и поделились со зрителями мыслями о том, как будут оценивать молодые таланты. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 сентября.Подробнее о новом сезоне конкурса рассказали генеральный продюсер НТВ <a href="http://ria.ru/person_Timur_Vajjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Вайнштейн</a>, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телекомпании RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a>, директор по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов-Петровский и генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. Презентацию провели Анастасия Пак и Вадим Такменев. Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран.МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: <a href="https://ria.ru/">РИА Новости</a>, <a href="https://rsport.ria.ru/">РИА Новости Спорт</a>, <a href="https://realty.ria.ru/">РИА Новости Недвижимость</a>, <a href="http://www.1prime.ru/">Прайм</a>, <a href="http://www.riarating.ru/">РИА Рейтинг</a>, <a href="http://inosmi.ru/">ИноСМИ</a>, <a href="https://sn.ria.ru/sn/">Социальный навигатор</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL4TlIj2XT-KDjKgk6KSV8w">ТОК</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQFx69p4H4YYM9IhFzqdqNg">КОТ</a>, <a href="https://baltnews.lt/">Baltnews</a>, <a href="https://ukraina.ru/">Украина.ру</a>, <a href="https://arctic.ru/">Arctic.ru</a>. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "<a href="https://t.me/zubovskiy4">Зубовский, 4</a>".
https://ria.ru/20200909/konkurs-1576987848.html
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культура, россия, миа "россия сегодня", шоу "ты супер"

Завершилась презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!"

19:30 16.09.2020
330
© Фото : пресс-служба НТВЖюри конкурса "Ты супер"
Жюри конкурса Ты супер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : пресс-служба НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" состоялась в среду в подмосковном кинотелевизионном комплексе "Главкино". Звездные члены жюри Игорь Крутой, Елка, Алексей Воробьев и Диана Арбенина раскрыли главные секреты стартовавших съемок и поделились со зрителями мыслями о том, как будут оценивать молодые таланты. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 сентября.
Подробнее о новом сезоне конкурса рассказали генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телекомпании RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов-Петровский и генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. Презентацию провели Анастасия Пак и Вадим Такменев.
Алексей Воробьев на съемках конкурса Ты супер! - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 14:53
Выпуск четвертого сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 20 сентября
Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран.
"Я очень рада, что у нашего Sputnik есть возможность совместно с НТВ по всему бывшему СССР отыскивать ребят, девушек, маленьких детей, которые талантливы, но обделены судьбой, остались без одного или обоих родителей. Мы просто по-настоящему счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь", – сказала Маргарита Симоньян.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Вывеска международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 13:41
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