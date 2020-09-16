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https://ria.ru/20200916/konchalovskiy-1577337102.html
Объявлена дата премьеры фильма Кончаловского "Дорогие товарищи!"
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" про забастовку рабочих в Новочеркасске выйдет в российский прокат 12 ноября, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:35
2020-09-16T17:35
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлия высоцкая
андрей кончаловский
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" про забастовку рабочих в Новочеркасске выйдет в российский прокат 12 ноября, сообщает в среду пресс-служба дистрибьютора картины Disney Studios.Фильм "Дорогие товарищи!" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие."Российские зрители смогут увидеть картину на экранах кинотеатров 12 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
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кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский

Объявлена дата премьеры фильма Кончаловского "Дорогие товарищи!"

17:35 16.09.2020
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© РИА Новости / Татьяна ВолобуеваРежиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма "Дорогие товарищи" а 77-м Венецианском международном кинофестивале. Рекадрированный.
Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма Дорогие товарищи а 77-м Венецианском международном кинофестивале. Рекадрированный. - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" про забастовку рабочих в Новочеркасске выйдет в российский прокат 12 ноября, сообщает в среду пресс-служба дистрибьютора картины Disney Studios.
Фильм "Дорогие товарищи!" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие.
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша ГусовКадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
"Российские зрители смогут увидеть картину на экранах кинотеатров 12 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00Культура
Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия ВысоцкаяАндрей Кончаловский
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