https://ria.ru/20200916/konchalovskiy-1577337102.html

Объявлена дата премьеры фильма Кончаловского "Дорогие товарищи!"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" про забастовку рабочих в Новочеркасске выйдет в российский прокат 12 ноября, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:35

2020-09-16T17:35

2020-09-16T17:35

культура

кино и сериалы

новости культуры

юлия высоцкая

андрей кончаловский

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" про забастовку рабочих в Новочеркасске выйдет в российский прокат 12 ноября, сообщает в среду пресс-служба дистрибьютора картины Disney Studios.Фильм "Дорогие товарищи!" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие."Российские зрители смогут увидеть картину на экранах кинотеатров 12 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.

https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский