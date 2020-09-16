https://ria.ru/20200916/komitet-1577307522.html

В России планируют создать национальный комитет по орфанным заболеваниям

Национальный комитет "Орфанет", главной целью которого станет оказание медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями, планируют создать в ближайшее время,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:36

2020-09-16T11:36

2020-09-16T11:36

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Национальный комитет "Орфанет", главной целью которого станет оказание медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями, планируют создать в ближайшее время, заявил президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев."Мы надеемся в ближайшее время создать национальный комитет "Орфанет" для того, чтобы, опять же, мультидисциплинарно мы все вместе могли работать над теми вопросами, которые есть в оказании медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями", - сказал Куцев в ходе всероссийской конференции "Орфаника" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что этот национальный комитет станет площадкой для обсуждения насущных проблем по теме орфанных заболеваний."А конференция "Орфаника" станет выразителем тех новых идей, новой информации, которую мы будем иметь как участники "Орфанет", - подытожил Куцев.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что с 1 января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%. По словам главы государства, эта мера позволит привлечь порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.

https://ria.ru/20200420/1570293940.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, общество