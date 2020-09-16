Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/komitet-1577307522.html
В России планируют создать национальный комитет по орфанным заболеваниям
Национальный комитет "Орфанет", главной целью которого станет оказание медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями, планируют создать в ближайшее время,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:36
2020-09-16T11:36
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_0e339252ef7c10bc5a19acac5a8dffe0.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Национальный комитет "Орфанет", главной целью которого станет оказание медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями, планируют создать в ближайшее время, заявил президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев."Мы надеемся в ближайшее время создать национальный комитет "Орфанет" для того, чтобы, опять же, мультидисциплинарно мы все вместе могли работать над теми вопросами, которые есть в оказании медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями", - сказал Куцев в ходе всероссийской конференции "Орфаника" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что этот национальный комитет станет площадкой для обсуждения насущных проблем по теме орфанных заболеваний."А конференция "Орфаника" станет выразителем тех новых идей, новой информации, которую мы будем иметь как участники "Орфанет", - подытожил Куцев.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что с 1 января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%. По словам главы государства, эта мера позволит привлечь порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.
https://ria.ru/20200420/1570293940.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_107:0:1815:1281_1400x0_80_0_0_52e980b94408c88dd00ff8227215ef20.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, владимир путин, общество

В России планируют создать национальный комитет по орфанным заболеваниям

11:36 16.09.2020
176
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Национальный комитет "Орфанет", главной целью которого станет оказание медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями, планируют создать в ближайшее время, заявил президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев.
"Мы надеемся в ближайшее время создать национальный комитет "Орфанет" для того, чтобы, опять же, мультидисциплинарно мы все вместе могли работать над теми вопросами, которые есть в оказании медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями", - сказал Куцев в ходе всероссийской конференции "Орфаника" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что этот национальный комитет станет площадкой для обсуждения насущных проблем по теме орфанных заболеваний.
"А конференция "Орфаника" станет выразителем тех новых идей, новой информации, которую мы будем иметь как участники "Орфанет", - подытожил Куцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%. По словам главы государства, эта мера позволит привлечь порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля, 12:39
Сенаторы предложили периодически обновлять перечень орфанных заболеваний
620000
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
Региональный директор ВОЗ посетит Москву
В Центральном НИИ туберкулеза
Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Калашников займет пост зампреда комитета Госдумы по экономполитике
Автомобиль у здания Госдумы РФ
В Госдуме одобрили проект об общении коллекторов с близкими должников
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии выступила против продажи "золотых паспортов"
Студенты во время занятий
Эсеры предложили запретить платное обучение в государственных вузах
Сотрудница лаборатории
"Вектор" начал клинические исследования препарата против оспы
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook
Николай Рыбаков
"Яблоко" призвало послов в Белоруссии вмешаться в ситуацию со Шкляровым
Медицинский работник в лаборатории больницы
МИД Китая рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19
Светлана Тихановская
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Саммит ЕС в Брюсселе
ЕК предложит европейский аналог "акта Магнитского"
Владислав Шапша
Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния