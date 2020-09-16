Презентация книги Александра Зиновьева "Желтый дом"
17 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги Александра Зиновьева "Желтый дом".
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Участники – члены Зиновьевского клуба:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева, главный редактор портала www.zinoviev.info Алексей БЛИНОВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- аспирантка А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;
- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ Юрий СОЛОДУХИН;
- журналист Алексей ПАНКИН;
- редактор журнала "Историк" Олег НАЗАРОВ;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.
Роман, опубликованный впервые швейцарским издательством L'Age d'Homme в 1980 году, был любимым произведением автора. Действие происходит в шестидесятые и семидесятые годы ХХ века. В книге дано доскональное описание того, во что превратилась достигшая огромных масштабов идеологическая работа в Советском Союзе. Герои – не совсем вымышленные люди. В названиях частей книги пародируются сочинения Эммануила Канта, а также изречения В.И. Ленина, которые фигурировали в идеологических текстах и речах руководства СССР.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – члены Зиновьевского клуба:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева, главный редактор портала www.zinoviev.info Алексей БЛИНОВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- аспирантка А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;
- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ Юрий СОЛОДУХИН;
- журналист Алексей ПАНКИН;
- редактор журнала "Историк" Олег НАЗАРОВ;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.
Роман, опубликованный впервые швейцарским издательством L'Age d'Homme в 1980 году, был любимым произведением автора. Действие происходит в шестидесятые и семидесятые годы ХХ века. В книге дано доскональное описание того, во что превратилась достигшая огромных масштабов идеологическая работа в Советском Союзе. Герои – не совсем вымышленные люди. В названиях частей книги пародируются сочинения Эммануила Канта, а также изречения В.И. Ленина, которые фигурировали в идеологических текстах и речах руководства СССР.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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