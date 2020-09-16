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Презентация книги Александра Зиновьева "Желтый дом"
17 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги Александра Зиновьева "Желтый дом".
2020-09-16T12:05
2020-09-16T12:05
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200917/952903176.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники – члены Зиновьевского клуба:<br></strong>- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;<br>- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;<br>- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;<br>- заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева, главный редактор портала <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=WsJE6Qjx2kBbJMYTkvfPTBagbMXZXDccmPx7FMB99-w-yPnPHlrYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.zinoviev.info%2f" target="_blank">www.zinoviev.info</a> Алексей БЛИНОВ;<br>- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;<br>- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;<br>- аспирантка А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;<br>- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ Юрий СОЛОДУХИН;<br>- журналист Алексей ПАНКИН;<br>- редактор журнала "Историк" Олег НАЗАРОВ;<br>- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ;<br>- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.<br><br>Роман, опубликованный впервые швейцарским издательством L'Age d'Homme в 1980 году, был любимым произведением автора. Действие происходит в шестидесятые и семидесятые годы ХХ века. В книге дано доскональное описание того, во что превратилась достигшая огромных масштабов идеологическая работа в Советском Союзе. Герои – не совсем вымышленные люди. В названиях частей книги пародируются сочинения Эммануила Канта, а&nbsp;также изречения В.И. Ленина, которые фигурировали в идеологических текстах и речах руководства СССР.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги Александра Зиновьева "Желтый дом"

12:05 16.09.2020
17
Читать ria.ru в
17 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги Александра Зиновьева "Желтый дом".
Задать вопрос

Участники – члены Зиновьевского клуба:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева, главный редактор портала www.zinoviev.info Алексей БЛИНОВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- аспирантка А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;
- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ Юрий СОЛОДУХИН;
- журналист Алексей ПАНКИН;
- редактор журнала "Историк" Олег НАЗАРОВ;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.

Роман, опубликованный впервые швейцарским издательством L'Age d'Homme в 1980 году, был любимым произведением автора. Действие происходит в шестидесятые и семидесятые годы ХХ века. В книге дано доскональное описание того, во что превратилась достигшая огромных масштабов идеологическая работа в Советском Союзе. Герои – не совсем вымышленные люди. В названиях частей книги пародируются сочинения Эммануила Канта, а также изречения В.И. Ленина, которые фигурировали в идеологических текстах и речах руководства СССР.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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