https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html

Джуд Лоу пугается, а подростки влюбляются. Что нового посмотреть

На этой неделе выходят три проекта о подростковых проблемах: о любви современных мистера Дарси и Элизабет ("После. Глава 2") и беременности несовершеннолетней... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:00

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> На этой неделе выходят три проекта о подростковых проблемах: о любви современных мистера Дарси и Элизабет ("После. Глава 2") и беременности несовершеннолетней ("Никогда, редко, иногда, всегда"). Кроме этого, Лука Гуаданьино в "Мы те, кто мы есть" расскажет о самоопределении тинейджеров. Те, кому далеки заботы пубертатного периода, могут пугаться вместе с Джудом Лоу в сериале "Третий день", который появится онлайн. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.После "После"Главная премьера недели — продолжение фильма "После" о любви плохого парня Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и примерной отличницы Тессы (Джозефин Лэнгфорд).В первой части рассказывалось, как "домашняя" Тесса приезжает из небольшого городка учиться в столичный университет. Много нового она узнает не только на лекциях, но и студенческих вечеринках. Неожиданно для себя Тесса влюбляется в главного бунтаря и самого татуированного парня университета.Чувства взаимны, начинаются отношения, но под финал картины Тесса узнает, что все было ради пари, которое заключил Хардин. Конечно, тот утверждает обратное и говорит, что его подставили, а он на самом деле любит ее.Вторая часть начинается сразу с этого момента. Тесса пытается не переживать, устроиться на стажировку и найти себе более спокойного молодого человека. Но Хардин не готов отступать — он старается вернуть девушку всеми возможными способами.Исполнительница роли Тессы Джозефин Лэнгфорд считает, что во второй картине ее героиня "уже не та невинная, неопытная абитуриентка из первого фильма, у нее уже было много новых, ярких впечатлений, которыми так богата взрослая жизнь".А Хиро Файнс-Тиффин отмечает, что к финалу сиквела зрители наконец увидят, насколько изменился Хардин. "Во всяком случае, этот герой раскроется так, как не было в первом фильме", — цитируют актера прокатчики.Пусть вас не смущает то, что фильм снят по книге Анны Тодд, которая, в свою очередь, выросла из фанфиков о солисте группы One Direction. В истории есть и психологизм, и юмор, и драма (иногда даже походящая на экшен).Сама Тодд в интервью РИА Новости <a href="https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html" target="_blank">признавалась</a>, что считает своих героев современными мистером Дарси и Элизабет из "Гордости и предубеждения". Еще один аргумент, чтобы посмотреть картину и понять, так ли это.Редко, но меткоДругой фильм в прокате — фестивальная драма "Никогда, редко, иногда, всегда". Ее показывали на Сандэнсе и Берлинале, и везде картина произвела фурор.Режиссер и сценарист ленты Элиза Хиттман ранее сняла фильм "Похоже на любовь" и работала над сериалом "13 причин почему​​"​. То есть подростковые истории для нее не новы. И в этой картине она отлично показывает жизнь простой девушки-тинейджера из захолустья.Отэм (Сидни Фланиган, и это ее дебютная роль) из Пенсильвании должна очень быстро повзрослеть: ей 17 и она вынуждена прервать беременность.Но в родном штате она это сделать не может (по юридическим соображениям и потому, что об этом сразу узнают родители). С сестрой Скайлар девушка на автобусе едет на выходные в Нью-Йорк. Этот уик-энд изменит жизнь обеих.Мегаполис в картине показан очень красочно: его яркие панорамы, виды шумных улиц и авеню перемежаются с крупными планами лиц героинь. Отэм и Скайлар пугаются неоновых зазывающих вывесок, смеются над мимами и клоунами, ощущают шок от темпа города и спешащих людей. В общем, типичные провинциалки, впервые увидевшие блеск и шум столицы.Хитман делает ставку не на игру актеров как таковую, а просто на их существование в кадре. Все выглядит естественно и натурально, отчего зритель верит каждому слову и жесту на экране.Подростки и летоЕще одна премьера (на этот раз онлайн) о молодежных проблемах — от итальянца Луки Гуаданьино. Режиссер снова взялся за тему тинейджеров и их самоопределения в "Мы те, кто мы есть".Главные герои — 14-летние американцы Фрейзер и Кейтлин, которые вместе с родителями-офицерами приезжают на военную базу в Италии, где и знакомятся. Молодой человек презирает профессию матери и отца. Странный выбор одежды, яркие цвета и съемки видео — вот что его определяет. "Пацанка" Кейтлин не интересуется девчачьими штучками, косметикой и уверена в себе донельзя. Несмотря на такие разные характеры, Фрейзер и Кейтлин сближаются. Гуаданьино очень точно и детально показывает, какими бывают дружба и первая любовь между подростками, что их волнует. Особенность сериала в том, что представленные истории универсальны и могут произойти (и происходят) в любом городе. Другой бонус — Хлое Севиньи и Алисе Брага в ролях родителей героев.Восьмисерийный проект продюсировали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, которые до этого работали над сериалами "Молодой Папа" и "Новый Папа"."Мы те, кто мы есть" выходит с 15 сентября на more.tv.Взрослые тоже боятсяКстати, о "Папе": Джуд Лоу после знаменитой роли Папы Римского остается на телевидении в шестисерийной драме "Третий день".В основе сюжета — истории двух людей, приезжающих на странный остров недалеко от Великобритании. Здесь обитает племя, у которого очень странные традиции и обычаи (чтобы избежать спойлеров, их особенности не уточняются).Сериал поделен на две смысловые части: в первой, под называнием "Лето", сыграл Лоу. Его герой Сэм страдает от непонятной тяги к прибрежному городку на таинственном острове. Его особенно привлекает загадочная девушка (Кэтрин Уотерстон) с веселым нравом. Но истории любви не получается — герой Лоу находит странные рисунки распотрошенных животных, оказывается свидетелем поджога и вскоре совсем перестает понимать, что происходит.Вторая часть проекта — "Зима". Хелен (Наоми Харрис) вслед за Сэмом прибывает на остров. Сначала она просто бежит от цивилизации и ищет уединения. Но потом, заинтересованная обычаями острова, пытается разгадать местные ритуалы.Интрига нарастает: наблюдения за аборигенами, их танцами в непонятных костюмах и блуждания по полям ночью ничего не проясняют.Режиссеры сериала — Филиппа Лоуторп (работала над проектами про сильных женщин — "Корона", "Зовите акушерку", "Мисс плохое поведение") и Марк Манден. Последний любит делать ставку на визуальную часть — снимал сериалы "Ярмарка тщеславия" и "Электрические сны Филипа К. Дика"."Третий день" получился миксом всего вышеперечисленного — местами напоминает "Солнцестояние" и сериал "Реванш", а еще завораживает крупными планами и красивыми пейзажами."Третий день" с 15 сентября выходит на "Амедиатеке".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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