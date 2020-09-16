Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html
Джуд Лоу пугается, а подростки влюбляются. Что нового посмотреть
На этой неделе выходят три проекта о подростковых проблемах: о любви современных мистера Дарси и Элизабет ("После. Глава 2") и беременности несовершеннолетней... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
2020-09-16T08:00
фильмы недели
лучшие фильмы
фильмы 2020
фильмы
что посмотреть
знаменитости
культура
кино и сериалы
папа римский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577219007_610:49:2710:1230_1400x0_80_0_0_6f823b5a75cf17546acf8f9da1a1e165.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> На этой неделе выходят три проекта о подростковых проблемах: о любви современных мистера Дарси и Элизабет ("После. Глава 2") и беременности несовершеннолетней ("Никогда, редко, иногда, всегда"). Кроме этого, Лука Гуаданьино в "Мы те, кто мы есть" расскажет о самоопределении тинейджеров. Те, кому далеки заботы пубертатного периода, могут пугаться вместе с Джудом Лоу в сериале "Третий день", который появится онлайн. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.После "После"Главная премьера недели — продолжение фильма "После" о любви плохого парня Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и примерной отличницы Тессы (Джозефин Лэнгфорд).В первой части рассказывалось, как "домашняя" Тесса приезжает из небольшого городка учиться в столичный университет. Много нового она узнает не только на лекциях, но и студенческих вечеринках. Неожиданно для себя Тесса влюбляется в главного бунтаря и самого татуированного парня университета.Чувства взаимны, начинаются отношения, но под финал картины Тесса узнает, что все было ради пари, которое заключил Хардин. Конечно, тот утверждает обратное и говорит, что его подставили, а он на самом деле любит ее.Вторая часть начинается сразу с этого момента. Тесса пытается не переживать, устроиться на стажировку и найти себе более спокойного молодого человека. Но Хардин не готов отступать — он старается вернуть девушку всеми возможными способами.Исполнительница роли Тессы Джозефин Лэнгфорд считает, что во второй картине ее героиня "уже не та невинная, неопытная абитуриентка из первого фильма, у нее уже было много новых, ярких впечатлений, которыми так богата взрослая жизнь".А Хиро Файнс-Тиффин отмечает, что к финалу сиквела зрители наконец увидят, насколько изменился Хардин. "Во всяком случае, этот герой раскроется так, как не было в первом фильме", — цитируют актера прокатчики.Пусть вас не смущает то, что фильм снят по книге Анны Тодд, которая, в свою очередь, выросла из фанфиков о солисте группы One Direction. В истории есть и психологизм, и юмор, и драма (иногда даже походящая на экшен).Сама Тодд в интервью РИА Новости <a href="https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html" target="_blank">признавалась</a>, что считает своих героев современными мистером Дарси и Элизабет из "Гордости и предубеждения". Еще один аргумент, чтобы посмотреть картину и понять, так ли это.Редко, но меткоДругой фильм в прокате — фестивальная драма "Никогда, редко, иногда, всегда". Ее показывали на Сандэнсе и Берлинале, и везде картина произвела фурор.Режиссер и сценарист ленты Элиза Хиттман ранее сняла фильм "Похоже на любовь" и работала над сериалом "13 причин почему​​"​. То есть подростковые истории для нее не новы. И в этой картине она отлично показывает жизнь простой девушки-тинейджера из захолустья.Отэм (Сидни Фланиган, и это ее дебютная роль) из Пенсильвании должна очень быстро повзрослеть: ей 17 и она вынуждена прервать беременность.Но в родном штате она это сделать не может (по юридическим соображениям и потому, что об этом сразу узнают родители). С сестрой Скайлар девушка на автобусе едет на выходные в Нью-Йорк. Этот уик-энд изменит жизнь обеих.Мегаполис в картине показан очень красочно: его яркие панорамы, виды шумных улиц и авеню перемежаются с крупными планами лиц героинь. Отэм и Скайлар пугаются неоновых зазывающих вывесок, смеются над мимами и клоунами, ощущают шок от темпа города и спешащих людей. В общем, типичные провинциалки, впервые увидевшие блеск и шум столицы.Хитман делает ставку не на игру актеров как таковую, а просто на их существование в кадре. Все выглядит естественно и натурально, отчего зритель верит каждому слову и жесту на экране.Подростки и летоЕще одна премьера (на этот раз онлайн) о молодежных проблемах — от итальянца Луки Гуаданьино. Режиссер снова взялся за тему тинейджеров и их самоопределения в "Мы те, кто мы есть".Главные герои — 14-летние американцы Фрейзер и Кейтлин, которые вместе с родителями-офицерами приезжают на военную базу в Италии, где и знакомятся. Молодой человек презирает профессию матери и отца. Странный выбор одежды, яркие цвета и съемки видео — вот что его определяет. "Пацанка" Кейтлин не интересуется девчачьими штучками, косметикой и уверена в себе донельзя. Несмотря на такие разные характеры, Фрейзер и Кейтлин сближаются. Гуаданьино очень точно и детально показывает, какими бывают дружба и первая любовь между подростками, что их волнует. Особенность сериала в том, что представленные истории универсальны и могут произойти (и происходят) в любом городе. Другой бонус — Хлое Севиньи и Алисе Брага в ролях родителей героев.Восьмисерийный проект продюсировали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, которые до этого работали над сериалами "Молодой Папа" и "Новый Папа"."Мы те, кто мы есть" выходит с 15 сентября на more.tv.Взрослые тоже боятсяКстати, о "Папе": Джуд Лоу после знаменитой роли Папы Римского остается на телевидении в шестисерийной драме "Третий день".В основе сюжета — истории двух людей, приезжающих на странный остров недалеко от Великобритании. Здесь обитает племя, у которого очень странные традиции и обычаи (чтобы избежать спойлеров, их особенности не уточняются).Сериал поделен на две смысловые части: в первой, под называнием "Лето", сыграл Лоу. Его герой Сэм страдает от непонятной тяги к прибрежному городку на таинственном острове. Его особенно привлекает загадочная девушка (Кэтрин Уотерстон) с веселым нравом. Но истории любви не получается — герой Лоу находит странные рисунки распотрошенных животных, оказывается свидетелем поджога и вскоре совсем перестает понимать, что происходит.Вторая часть проекта — "Зима". Хелен (Наоми Харрис) вслед за Сэмом прибывает на остров. Сначала она просто бежит от цивилизации и ищет уединения. Но потом, заинтересованная обычаями острова, пытается разгадать местные ритуалы.Интрига нарастает: наблюдения за аборигенами, их танцами в непонятных костюмах и блуждания по полям ночью ничего не проясняют.Режиссеры сериала — Филиппа Лоуторп (работала над проектами про сильных женщин — "Корона", "Зовите акушерку", "Мисс плохое поведение") и Марк Манден. Последний любит делать ставку на визуальную часть — снимал сериалы "Ярмарка тщеславия" и "Электрические сны Филипа К. Дика"."Третий день" получился миксом всего вышеперечисленного — местами напоминает "Солнцестояние" и сериал "Реванш", а еще завораживает крупными планами и красивыми пейзажами."Третий день" с 15 сентября выходит на "Амедиатеке".
https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html
https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html
нью-йорк (город)
пенсильвания
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577219007_257:0:2988:2048_1400x0_80_0_0_24625d397376bcfc2f3d1a53747b88ff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы недели , лучшие фильмы, фильмы 2020, фильмы, что посмотреть , знаменитости, кино и сериалы, папа римский, джуд лоу, нью-йорк (город), пенсильвания, италия

Джуд Лоу пугается, а подростки влюбляются. Что нового посмотреть

08:00 16.09.2020
5697
© CalMaple (2020)Кадр из фильма "После. Глава 2"
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© CalMaple (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе выходят три проекта о подростковых проблемах: о любви современных мистера Дарси и Элизабет ("После. Глава 2") и беременности несовершеннолетней ("Никогда, редко, иногда, всегда"). Кроме этого, Лука Гуаданьино в "Мы те, кто мы есть" расскажет о самоопределении тинейджеров. Те, кому далеки заботы пубертатного периода, могут пугаться вместе с Джудом Лоу в сериале "Третий день", который появится онлайн. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.

После "После"

Главная премьера недели — продолжение фильма "После" о любви плохого парня Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и примерной отличницы Тессы (Джозефин Лэнгфорд).
В первой части рассказывалось, как "домашняя" Тесса приезжает из небольшого городка учиться в столичный университет. Много нового она узнает не только на лекциях, но и студенческих вечеринках. Неожиданно для себя Тесса влюбляется в главного бунтаря и самого татуированного парня университета.
© CalMaple (2020)

Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
1 из 3

Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
© CalMaple (2020)

Дилан Спроус в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
2 из 3

Дилан Спроус в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
© CalMaple (2020)

Лэнгфорд и Кэндис Кинг в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
3 из 3

Лэнгфорд и Кэндис Кинг в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
1 из 3

Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
2 из 3

Дилан Спроус в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
3 из 3

Лэнгфорд и Кэндис Кинг в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
Чувства взаимны, начинаются отношения, но под финал картины Тесса узнает, что все было ради пари, которое заключил Хардин. Конечно, тот утверждает обратное и говорит, что его подставили, а он на самом деле любит ее.
Вторая часть начинается сразу с этого момента. Тесса пытается не переживать, устроиться на стажировку и найти себе более спокойного молодого человека. Но Хардин не готов отступать — он старается вернуть девушку всеми возможными способами.
Исполнительница роли Тессы Джозефин Лэнгфорд считает, что во второй картине ее героиня "уже не та невинная, неопытная абитуриентка из первого фильма, у нее уже было много новых, ярких впечатлений, которыми так богата взрослая жизнь".
© CalMaple (2020)

Спроус в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
1 из 3

Спроус в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
© CalMaple (2020)

Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
2 из 3

Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
© CalMaple (2020)

Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
3 из 3

Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
1 из 3

Спроус в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
2 из 3

Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
3 из 3

Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

© CalMaple (2020)
А Хиро Файнс-Тиффин отмечает, что к финалу сиквела зрители наконец увидят, насколько изменился Хардин. "Во всяком случае, этот герой раскроется так, как не было в первом фильме", — цитируют актера прокатчики.
Пусть вас не смущает то, что фильм снят по книге Анны Тодд, которая, в свою очередь, выросла из фанфиков о солисте группы One Direction. В истории есть и психологизм, и юмор, и драма (иногда даже походящая на экшен).
Писательница Анна Тодд перед показом фильма После в Париже - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 08:00Культура
Анна Тодд: "Москва и Петербург такие красивые, что кажутся нереальными"
Сама Тодд в интервью РИА Новости признавалась, что считает своих героев современными мистером Дарси и Элизабет из "Гордости и предубеждения". Еще один аргумент, чтобы посмотреть картину и понять, так ли это.

Редко, но метко

Другой фильм в прокате — фестивальная драма "Никогда, редко, иногда, всегда". Ее показывали на Сандэнсе и Берлинале, и везде картина произвела фурор.
© Предоставлено UPI РоссияСидни Фланиган в фильме "Никогда, редко, иногда, всегда"
Кадр из фильма Никогда, редко, иногда, всегда - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Предоставлено UPI Россия
Сидни Фланиган в фильме "Никогда, редко, иногда, всегда"
Режиссер и сценарист ленты Элиза Хиттман ранее сняла фильм "Похоже на любовь" и работала над сериалом "13 причин почему​​"​. То есть подростковые истории для нее не новы. И в этой картине она отлично показывает жизнь простой девушки-тинейджера из захолустья.
Отэм (Сидни Фланиган, и это ее дебютная роль) из Пенсильвании должна очень быстро повзрослеть: ей 17 и она вынуждена прервать беременность.
Но в родном штате она это сделать не может (по юридическим соображениям и потому, что об этом сразу узнают родители). С сестрой Скайлар девушка на автобусе едет на выходные в Нью-Йорк. Этот уик-энд изменит жизнь обеих.
© Предоставлено UPI РоссияСидни Фланиган и Талия Райдер в фильме "Никогда, редко, иногда, всегда"
Кадр из фильма Никогда, редко, иногда, всегда - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Предоставлено UPI Россия
Сидни Фланиган и Талия Райдер в фильме "Никогда, редко, иногда, всегда"
Мегаполис в картине показан очень красочно: его яркие панорамы, виды шумных улиц и авеню перемежаются с крупными планами лиц героинь. Отэм и Скайлар пугаются неоновых зазывающих вывесок, смеются над мимами и клоунами, ощущают шок от темпа города и спешащих людей. В общем, типичные провинциалки, впервые увидевшие блеск и шум столицы.
© Предоставлено UPI РоссияКадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда"
Кадр из фильма Никогда, редко, иногда, всегда - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Предоставлено UPI Россия
Кадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда"
Хитман делает ставку не на игру актеров как таковую, а просто на их существование в кадре. Все выглядит естественно и натурально, отчего зритель верит каждому слову и жесту на экране.

Подростки и лето

© Предоставлено more.tvДжек Дилан Грейзер в сериале "Мы те, кто мы есть"
Кадр из фильма Мы те, кто мы есть - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Предоставлено more.tv
Джек Дилан Грейзер в сериале "Мы те, кто мы есть"
Еще одна премьера (на этот раз онлайн) о молодежных проблемах — от итальянца Луки Гуаданьино. Режиссер снова взялся за тему тинейджеров и их самоопределения в "Мы те, кто мы есть".
Главные герои — 14-летние американцы Фрейзер и Кейтлин, которые вместе с родителями-офицерами приезжают на военную базу в Италии, где и знакомятся. Молодой человек презирает профессию матери и отца. Странный выбор одежды, яркие цвета и съемки видео — вот что его определяет. "Пацанка" Кейтлин не интересуется девчачьими штучками, косметикой и уверена в себе донельзя. Несмотря на такие разные характеры, Фрейзер и Кейтлин сближаются.
© Предоставлено more.tv

Севиньи в сериале "Мы те, кто мы есть"

Кадр из фильма Мы те, кто мы есть
1 из 5

Севиньи в сериале "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tv

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"

Кадр из фильма Мы те, кто мы есть
2 из 5

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tv

Сцена из сериала "Мы те, кто мы есть"

Кадр из сериала Мы те, кто мы есть
3 из 5

Сцена из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tv

Сцена из сериала "Мы те, кто мы есть"

Кадр из фильма Мы те, кто мы есть
4 из 5

Сцена из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tv

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"

Кадр из фильма Мы те, кто мы есть
5 из 5

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
1 из 5

Севиньи в сериале "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
2 из 5

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
3 из 5

Сцена из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
4 из 5

Сцена из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
5 из 5

Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
Гуаданьино очень точно и детально показывает, какими бывают дружба и первая любовь между подростками, что их волнует. Особенность сериала в том, что представленные истории универсальны и могут произойти (и происходят) в любом городе. Другой бонус — Хлое Севиньи и Алисе Брага в ролях родителей героев.
Восьмисерийный проект продюсировали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, которые до этого работали над сериалами "Молодой Папа" и "Новый Папа".
"Мы те, кто мы есть" выходит с 15 сентября на more.tv.

Взрослые тоже боятся

Кстати, о "Папе": Джуд Лоу после знаменитой роли Папы Римского остается на телевидении в шестисерийной драме "Третий день".
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Джуд Лоу в сериале "Третий день"
Кадр из сериала Третий день - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Джуд Лоу в сериале "Третий день"
В основе сюжета — истории двух людей, приезжающих на странный остров недалеко от Великобритании. Здесь обитает племя, у которого очень странные традиции и обычаи (чтобы избежать спойлеров, их особенности не уточняются).
Сериал поделен на две смысловые части: в первой, под называнием "Лето", сыграл Лоу. Его герой Сэм страдает от непонятной тяги к прибрежному городку на таинственном острове. Его особенно привлекает загадочная девушка (Кэтрин Уотерстон) с веселым нравом. Но истории любви не получается — герой Лоу находит странные рисунки распотрошенных животных, оказывается свидетелем поджога и вскоре совсем перестает понимать, что происходит.
Вторая часть проекта — "Зима". Хелен (Наоми Харрис) вслед за Сэмом прибывает на остров. Сначала она просто бежит от цивилизации и ищет уединения. Но потом, заинтересованная обычаями острова, пытается разгадать местные ритуалы.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Кэтрин Уотерстон в сериале "Третий день"

Кадр из сериала Третий день
1 из 4

Кэтрин Уотерстон в сериале "Третий день"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Джуд Лоу в сериалу "Третий день"

Кадр из сериала Третий день
2 из 4

Джуд Лоу в сериалу "Третий день"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Третий день"
Кадр из сериала Третий день
3 из 4
Кадр из сериала "Третий день"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Наоми Харрис в сериале "Третий день"

Кадр из сериала Третий день
4 из 4

Наоми Харрис в сериале "Третий день"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
1 из 4

Кэтрин Уотерстон в сериале "Третий день"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
2 из 4

Джуд Лоу в сериалу "Третий день"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
3 из 4
Кадр из сериала "Третий день"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
4 из 4

Наоми Харрис в сериале "Третий день"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Интрига нарастает: наблюдения за аборигенами, их танцами в непонятных костюмах и блуждания по полям ночью ничего не проясняют.
Режиссеры сериала — Филиппа Лоуторп (работала над проектами про сильных женщин — "Корона", "Зовите акушерку", "Мисс плохое поведение") и Марк Манден. Последний любит делать ставку на визуальную часть — снимал сериалы "Ярмарка тщеславия" и "Электрические сны Филипа К. Дика".
"Третий день" получился миксом всего вышеперечисленного — местами напоминает "Солнцестояние" и сериал "Реванш", а еще завораживает крупными планами и красивыми пейзажами.
"Третий день" с 15 сентября выходит на "Амедиатеке".
Кадр из фильма Мулан - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:00Культура
Кино недели: Мулан, помощница Вайнштейна и личные истории BTS
900119
Культурафильмы неделилучшие фильмыфильмы 2020фильмычто посмотретьЗнаменитостиКино и сериалыПапа РимскийДжуд ЛоуНью-Йорк (город)ПенсильванияИталия
Рекомендуем
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова
По стопам Ломоносова: как школьнику из глубинки попасть в столичный вуз
Золотая осень
Не пропустите золотую осень! Где в России самый красивый бархатный сезон
Дмитрий Верфель
"Фотографирую без рук": как живет электрик, ставший инвалидом после ДТП
Девушка читает книгу на набережной
Столичные психологи помогают отстоять личные границы
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин: неонацизм и реваншизм пока, видимо, не пугают Европу
Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США
Опасная ипотека: в США разглядели начало нового кризиса
Участники антиправительственной акции протеста в Триполи
Народ — на улицах, правительство — в отставке. Что происходит в Ливии
Наталье Хацко было 37 лет
"Увез из морга": что кроется за загадочной гибелью подруги депутата
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем
Война и мир Дональда Трампа
Пожилая женщина радуется
Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия
Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд
Экс-председатель ФРС США Алан Гринспен
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
Кадр из эпизода Точно по расписанию сериала Мисс Марпл
Королева детектива. Что вы знаете о жизни и творчестве Агаты Кристи?
Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир
Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния