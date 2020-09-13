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Анна Тодд: "Москва и Петербург такие красивые, что кажутся нереальными"

В прокат выходит фильм "После. Глава 2" — продолжение популярной истории про плохого парня, бунтаря Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и скромной отличницы Тессы... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T08:00

2020-09-13T08:00

2020-09-13T08:00

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> В прокат выходит фильм "После. Глава 2" — продолжение популярной истории про плохого парня, бунтаря Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и скромной отличницы Тессы (Джозефин Лэнгфорд). Картины сняты по серии бестселлеров Анны Тодд "После", которая выросла из фанфиков о солисте группы One Direction.Перед премьерой ленты Анна Тодд (ставшая одним из сценаристов) в интервью РИА Новости поделилась впечатлениями от Москвы и Санкт-Петербурга, а также рассказала, какой урок зрители должны извлечь из фильма, почему людям нравятся картины про ранимых персонажей и какие ее любимые моменты из книги есть и в фильме.<strong>— Вы часто сравниваете отношения своих героев с персонажами "Гордости и предубеждения", "Войны и мира", "Великого Гэтсби". Считаете ли, что Хардин и Тесса — современные Дарси и Элизабет?</strong>— Да! Конечно, я не сравниваю себя с такой легендой, как Джейн Остин. Но в идеальном мире так представить моих героев точно было бы моей целью.Мои персонажи их современная версия. В этих историях есть общее. Они обе о привлекательном упрямом парне, который влюбляется в девушку. А она отвечает взаимностью, несмотря на разные трудности. Довольно универсальный сюжет, который любят читатели вне зависимости от страны или времени, где все происходит.<strong>— Несколько лет назад вы были в России. Что думаете о своих российских читателях? Вообще, отличаются ли поклонники и зрители из разных стран?</strong>— Мне кажется, у всех афтернаторов (поклонников серии книг "После", в оригинале After. — Прим. ред.) есть что-то общее. Читателей из России, Мексики, Бразилии, других стран объединяет страсть к этой истории. Но конечно, есть культурные особенности. Некоторые фанаты на встречах со мной запросто подходят, чтобы обнять и расцеловать, а другие скромно пожимают руку.У меня было несколько официальных встреч, и группа фанатов поддерживала меня во всем — это очень впечатляет!В России я была целых десять дней, посетила Москву и Санкт-Петербург. Так что я, наверное, видела больше, чем обычные туристы. Это одни из самых прекрасных городов, которые я посетила. Настолько красивые, что иногда не верилось в их реальность.<strong>— В последнее время вышло несколько успешных фильмов об отношениях. Почему людям интересно наблюдать за драмой на экране?</strong>— Мы живем в непростом мире, где почти каждый чувствует себя уязвимым, в том числе эмоционально, и часто сталкивается с разными испытаниями. Романтические сюжеты дают людям надежду.Например, великолепный сериал "Нормальные люди". Он как раз про отношения, часто непростые, но это и увлекает. Люди хотят видеть уязвимых и ранимых персонажей. Так нам проще представлять, как бы эти герои жили среди нас. В этом есть что-то вечное.<strong>— Вернемся к фильму. Перед съемками "После" вы говорили, что вам не понравились первые варианты сценария. Как было со второй картиной?</strong>— Даже если ты пишешь основной материал, сценарий или книгу, решение что и как будет сниматься все равно принимает режиссер. С Роджером Камблом, режиссером "После. Глава 2", мне было легче сотрудничать, чем с Дженни Гейдж, которая работала над первым проектом. Роджер хотел снять именно те эпизоды книги, которые так ждут фанаты. С некоторыми его шагами я не соглашалась, но мы обсуждали спорные моменты и приходили к консенсусу.<strong>— Какие ваши любимые сцены из второй книги покажут в "После. Глава 2"?</strong>— Пожалуй, "девять дней" — те, кто читал книгу, поймут (период, когда главные герои переживали болезненное расставание. — Прим. ред.). Монтаж тоже занял девять дней. Мне понравились съемки этих сцен. Правда, мои любимые эпизоды всей серии "После" — грустные.И еще мне очень нравятся моменты с Тессой и Триш, мамой Хардина. Луиза Ломбард идеально исполнила роль Триш, между ней и Джо моментально возникла химия на экране. Получились очень душевные разговоры мамы и дочки, которых у Тессы не было. Мне нравилось описывать их в книге, и я рада, что удалось это снять.<strong>— Насколько сложно сохранять баланс между тем, что нужно показать в кино и тем, что хочется снять? </strong> — Я горда тем, каким получился фильм "После". Тем более что вся съемочная группа тогда встретилась впервые, исполнители главных ролей, Хиро и Джо, только познакомились. Но часть фанатов переживала, что некоторые моменты из книги мы пропустили.Конечно, невозможно снять в кино буквально каждую страницу, но второй фильм гораздо ближе к оригиналу. Зрителям должно понравиться то взаимодействие между главными героями, которого они не видели в первой картине.Получилась "темная" романтическая драма с элементами комедии. Но в целом — драма прежде всего.<strong>— Какой урок зрители должны извлечь из "После. Глава 2"?</strong>— Мне кажется, каждый увидит что-то свое. Но для меня — продолжать любить человека после ссор, признавать свои ошибки, не судить других (ведь мы все часто так делаем).<strong>— Хиро и Джозефин как-то изменили свою игру во втором фильме, учитывая трансформацию их персонажей?</strong>— Да, конечно. Это всегда происходит, когда ты набираешься опыта. Хиро гораздо лучше понимал Хардина ко второй части. Во время съемок "После" он не всегда считывал мотивы своего героя, а во втором фильме по-настоящему стал Хардином. Джозефин с самого начала поняла Тессу, но смотреть на то, как она улучшает актерские навыки — классно. Джо очень профессиональная.<strong>— Что было самым сложным на съемках для Хиро и Джозефин?</strong>— Я могу только предположить. Мне кажется, это новогодняя сцена в студенческом братстве. Она была непростой для всех нас: мы снимали много часов без перерыва. Плюс эта сцена очень эмоциональная, и мы изменили диалоги героев практически перед съемками этой части картины.Актерам было трудно сохранять сосредоточенность и продолжать сниматься так, чтобы все выглядело правдиво.<strong>— Отличалась ли атмосфера на съемках первого фильма и продолжения?</strong>— Для меня лично разница в том, что ко второй картине у меня сложились очень близкие отношения с актерами. После всех съемок, репетиций многое стало проще — так бывает, когда ты знаком с людьми, неплохо их знаешь.Я уже понимала, как работают Хиро и Джо. А с Диланом (Спроусом, сыгравшим Тревора и создавшим любовный треугольник между главными героями. — Прим. ред.) мы спонтанно и моментально подружилось — с ним очень приятно сотрудничать.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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