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https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html
Анна Тодд: "Москва и Петербург такие красивые, что кажутся нереальными"
В прокат выходит фильм "После. Глава 2" — продолжение популярной истории про плохого парня, бунтаря Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и скромной отличницы Тессы... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T08:00
2020-09-13T08:00
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> В прокат выходит фильм "После. Глава 2" — продолжение популярной истории про плохого парня, бунтаря Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и скромной отличницы Тессы (Джозефин Лэнгфорд). Картины сняты по серии бестселлеров Анны Тодд "После", которая выросла из фанфиков о солисте группы One Direction.Перед премьерой ленты Анна Тодд (ставшая одним из сценаристов) в интервью РИА Новости поделилась впечатлениями от Москвы и Санкт-Петербурга, а также рассказала, какой урок зрители должны извлечь из фильма, почему людям нравятся картины про ранимых персонажей и какие ее любимые моменты из книги есть и в фильме.<strong>— Вы часто сравниваете отношения своих героев с персонажами "Гордости и предубеждения", "Войны и мира", "Великого Гэтсби". Считаете ли, что Хардин и Тесса — современные Дарси и Элизабет?</strong>— Да! Конечно, я не сравниваю себя с такой легендой, как Джейн Остин. Но в идеальном мире так представить моих героев точно было бы моей целью.Мои персонажи их современная версия. В этих историях есть общее. Они обе о привлекательном упрямом парне, который влюбляется в девушку. А она отвечает взаимностью, несмотря на разные трудности. Довольно универсальный сюжет, который любят читатели вне зависимости от страны или времени, где все происходит.<strong>— Несколько лет назад вы были в России. Что думаете о своих российских читателях? Вообще, отличаются ли поклонники и зрители из разных стран?</strong>— Мне кажется, у всех афтернаторов (поклонников серии книг "После", в оригинале After. — Прим. ред.) есть что-то общее. Читателей из России, Мексики, Бразилии, других стран объединяет страсть к этой истории. Но конечно, есть культурные особенности. Некоторые фанаты на встречах со мной запросто подходят, чтобы обнять и расцеловать, а другие скромно пожимают руку.У меня было несколько официальных встреч, и группа фанатов поддерживала меня во всем — это очень впечатляет!В России я была целых десять дней, посетила Москву и Санкт-Петербург. Так что я, наверное, видела больше, чем обычные туристы. Это одни из самых прекрасных городов, которые я посетила. Настолько красивые, что иногда не верилось в их реальность.<strong>— В последнее время вышло несколько успешных фильмов об отношениях. Почему людям интересно наблюдать за драмой на экране?</strong>— Мы живем в непростом мире, где почти каждый чувствует себя уязвимым, в том числе эмоционально, и часто сталкивается с разными испытаниями. Романтические сюжеты дают людям надежду.Например, великолепный сериал "Нормальные люди". Он как раз про отношения, часто непростые, но это и увлекает. Люди хотят видеть уязвимых и ранимых персонажей. Так нам проще представлять, как бы эти герои жили среди нас. В этом есть что-то вечное.<strong>— Вернемся к фильму. Перед съемками "После" вы говорили, что вам не понравились первые варианты сценария. Как было со второй картиной?</strong>— Даже если ты пишешь основной материал, сценарий или книгу, решение что и как будет сниматься все равно принимает режиссер. С Роджером Камблом, режиссером "После. Глава 2", мне было легче сотрудничать, чем с Дженни Гейдж, которая работала над первым проектом. Роджер хотел снять именно те эпизоды книги, которые так ждут фанаты. С некоторыми его шагами я не соглашалась, но мы обсуждали спорные моменты и приходили к консенсусу.<strong>— Какие ваши любимые сцены из второй книги покажут в "После. Глава 2"?</strong>— Пожалуй, "девять дней" — те, кто читал книгу, поймут (период, когда главные герои переживали болезненное расставание. — Прим. ред.). Монтаж тоже занял девять дней. Мне понравились съемки этих сцен. Правда, мои любимые эпизоды всей серии "После" — грустные.И еще мне очень нравятся моменты с Тессой и Триш, мамой Хардина. Луиза Ломбард идеально исполнила роль Триш, между ней и Джо моментально возникла химия на экране. Получились очень душевные разговоры мамы и дочки, которых у Тессы не было. Мне нравилось описывать их в книге, и я рада, что удалось это снять.<strong>— Насколько сложно сохранять баланс между тем, что нужно показать в кино и тем, что хочется снять? </strong> — Я горда тем, каким получился фильм "После". Тем более что вся съемочная группа тогда встретилась впервые, исполнители главных ролей, Хиро и Джо, только познакомились. Но часть фанатов переживала, что некоторые моменты из книги мы пропустили.Конечно, невозможно снять в кино буквально каждую страницу, но второй фильм гораздо ближе к оригиналу. Зрителям должно понравиться то взаимодействие между главными героями, которого они не видели в первой картине.Получилась "темная" романтическая драма с элементами комедии. Но в целом — драма прежде всего.<strong>— Какой урок зрители должны извлечь из "После. Глава 2"?</strong>— Мне кажется, каждый увидит что-то свое. Но для меня — продолжать любить человека после ссор, признавать свои ошибки, не судить других (ведь мы все часто так делаем).<strong>— Хиро и Джозефин как-то изменили свою игру во втором фильме, учитывая трансформацию их персонажей?</strong>— Да, конечно. Это всегда происходит, когда ты набираешься опыта. Хиро гораздо лучше понимал Хардина ко второй части. Во время съемок "После" он не всегда считывал мотивы своего героя, а во втором фильме по-настоящему стал Хардином. Джозефин с самого начала поняла Тессу, но смотреть на то, как она улучшает актерские навыки — классно. Джо очень профессиональная.<strong>— Что было самым сложным на съемках для Хиро и Джозефин?</strong>— Я могу только предположить. Мне кажется, это новогодняя сцена в студенческом братстве. Она была непростой для всех нас: мы снимали много часов без перерыва. Плюс эта сцена очень эмоциональная, и мы изменили диалоги героев практически перед съемками этой части картины.Актерам было трудно сохранять сосредоточенность и продолжать сниматься так, чтобы все выглядело правдиво.<strong>— Отличалась ли атмосфера на съемках первого фильма и продолжения?</strong>— Для меня лично разница в том, что ко второй картине у меня сложились очень близкие отношения с актерами. После всех съемок, репетиций многое стало проще — так бывает, когда ты знаком с людьми, неплохо их знаешь.Я уже понимала, как работают Хиро и Джо. А с Диланом (Спроусом, сыгравшим Тревора и создавшим любовный треугольник между главными героями. — Прим. ред.) мы спонтанно и моментально подружилось — с ним очень приятно сотрудничать.
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куда сходить , знаменитости, звезды, что посмотреть , книги, кино и сериалы, москва, мексика, бразилия

Анна Тодд: "Москва и Петербург такие красивые, что кажутся нереальными"

08:00 13.09.2020
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© AP Photo / Christophe EnaПисательница Анна Тодд перед показом фильма "После" в Париже
Писательница Анна Тодд перед показом фильма После в Париже - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Christophe Ena
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит фильм "После. Глава 2" — продолжение популярной истории про плохого парня, бунтаря Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и скромной отличницы Тессы (Джозефин Лэнгфорд). Картины сняты по серии бестселлеров Анны Тодд "После", которая выросла из фанфиков о солисте группы One Direction.
Перед премьерой ленты Анна Тодд (ставшая одним из сценаристов) в интервью РИА Новости поделилась впечатлениями от Москвы и Санкт-Петербурга, а также рассказала, какой урок зрители должны извлечь из фильма, почему людям нравятся картины про ранимых персонажей и какие ее любимые моменты из книги есть и в фильме.
— Вы часто сравниваете отношения своих героев с персонажами "Гордости и предубеждения", "Войны и мира", "Великого Гэтсби". Считаете ли, что Хардин и Тесса — современные Дарси и Элизабет?
— Да! Конечно, я не сравниваю себя с такой легендой, как Джейн Остин. Но в идеальном мире так представить моих героев точно было бы моей целью.
Мои персонажи их современная версия. В этих историях есть общее. Они обе о привлекательном упрямом парне, который влюбляется в девушку. А она отвечает взаимностью, несмотря на разные трудности. Довольно универсальный сюжет, который любят читатели вне зависимости от страны или времени, где все происходит.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"
— Несколько лет назад вы были в России. Что думаете о своих российских читателях? Вообще, отличаются ли поклонники и зрители из разных стран?
— Мне кажется, у всех афтернаторов (поклонников серии книг "После", в оригинале After. — Прим. ред.) есть что-то общее. Читателей из России, Мексики, Бразилии, других стран объединяет страсть к этой истории. Но конечно, есть культурные особенности. Некоторые фанаты на встречах со мной запросто подходят, чтобы обнять и расцеловать, а другие скромно пожимают руку.
У меня было несколько официальных встреч, и группа фанатов поддерживала меня во всем — это очень впечатляет!
В России я была целых десять дней, посетила Москву и Санкт-Петербург. Так что я, наверное, видела больше, чем обычные туристы. Это одни из самых прекрасных городов, которые я посетила. Настолько красивые, что иногда не верилось в их реальность.
— В последнее время вышло несколько успешных фильмов об отношениях. Почему людям интересно наблюдать за драмой на экране?
— Мы живем в непростом мире, где почти каждый чувствует себя уязвимым, в том числе эмоционально, и часто сталкивается с разными испытаниями. Романтические сюжеты дают людям надежду.
Например, великолепный сериал "Нормальные люди". Он как раз про отношения, часто непростые, но это и увлекает. Люди хотят видеть уязвимых и ранимых персонажей. Так нам проще представлять, как бы эти герои жили среди нас. В этом есть что-то вечное.
© BBC Television Centre (2020)

Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал в сериале "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
1 из 3

Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал в сериале "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
© BBC Television Centre (2020)

Сцена из сериала "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
2 из 3

Сцена из сериала "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
© BBC Television Centre (2020)

Фрагмент из сериала "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
3 из 3

Фрагмент из сериала "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
1 из 3

Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал в сериале "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
2 из 3

Сцена из сериала "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
— Вернемся к фильму. Перед съемками "После" вы говорили, что вам не понравились первые варианты сценария. Как было со второй картиной?
— Даже если ты пишешь основной материал, сценарий или книгу, решение что и как будет сниматься все равно принимает режиссер. С Роджером Камблом, режиссером "После. Глава 2", мне было легче сотрудничать, чем с Дженни Гейдж, которая работала над первым проектом.
Роджер хотел снять именно те эпизоды книги, которые так ждут фанаты. С некоторыми его шагами я не соглашалась, но мы обсуждали спорные моменты и приходили к консенсусу.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После. Глава 2"
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После. Глава 2"
— Какие ваши любимые сцены из второй книги покажут в "После. Глава 2"?
— Пожалуй, "девять дней" — те, кто читал книгу, поймут (период, когда главные герои переживали болезненное расставание. — Прим. ред.). Монтаж тоже занял девять дней. Мне понравились съемки этих сцен. Правда, мои любимые эпизоды всей серии "После" — грустные.
И еще мне очень нравятся моменты с Тессой и Триш, мамой Хардина. Луиза Ломбард идеально исполнила роль Триш, между ней и Джо моментально возникла химия на экране. Получились очень душевные разговоры мамы и дочки, которых у Тессы не было. Мне нравилось описывать их в книге, и я рада, что удалось это снять.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Ломбард и Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
1 из 2

Ломбард и Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© CalMaple (2019)

Лэнгфорд в фильме "После"

Кадр из фильма После
2 из 2

Лэнгфорд в фильме "После"

© CalMaple (2019)
1 из 2

Ломбард и Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 2

Лэнгфорд в фильме "После"

© CalMaple (2019)
— Насколько сложно сохранять баланс между тем, что нужно показать в кино и тем, что хочется снять?
— Я горда тем, каким получился фильм "После". Тем более что вся съемочная группа тогда встретилась впервые, исполнители главных ролей, Хиро и Джо, только познакомились. Но часть фанатов переживала, что некоторые моменты из книги мы пропустили.
Конечно, невозможно снять в кино буквально каждую страницу, но второй фильм гораздо ближе к оригиналу. Зрителям должно понравиться то взаимодействие между главными героями, которого они не видели в первой картине.
Получилась "темная" романтическая драма с элементами комедии. Но в целом — драма прежде всего.
— Какой урок зрители должны извлечь из "После. Глава 2"?
— Мне кажется, каждый увидит что-то свое. Но для меня — продолжать любить человека после ссор, признавать свои ошибки, не судить других (ведь мы все часто так делаем).
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "После. Глава 2"
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "После. Глава 2"
— Хиро и Джозефин как-то изменили свою игру во втором фильме, учитывая трансформацию их персонажей?
— Да, конечно. Это всегда происходит, когда ты набираешься опыта. Хиро гораздо лучше понимал Хардина ко второй части. Во время съемок "После" он не всегда считывал мотивы своего героя, а во втором фильме по-настоящему стал Хардином. Джозефин с самого начала поняла Тессу, но смотреть на то, как она улучшает актерские навыки — классно. Джо очень профессиональная.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд в фильме "После. Глава 2"
— Что было самым сложным на съемках для Хиро и Джозефин?
— Я могу только предположить. Мне кажется, это новогодняя сцена в студенческом братстве. Она была непростой для всех нас: мы снимали много часов без перерыва. Плюс эта сцена очень эмоциональная, и мы изменили диалоги героев практически перед съемками этой части картины.
Актерам было трудно сохранять сосредоточенность и продолжать сниматься так, чтобы все выглядело правдиво.
© CalMaple (2019)Кадр из фильма "После"
Кадр из фильма После - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
© CalMaple (2019)
Кадр из фильма "После"
— Отличалась ли атмосфера на съемках первого фильма и продолжения?
— Для меня лично разница в том, что ко второй картине у меня сложились очень близкие отношения с актерами. После всех съемок, репетиций многое стало проще — так бывает, когда ты знаком с людьми, неплохо их знаешь.
Я уже понимала, как работают Хиро и Джо. А с Диланом (Спроусом, сыгравшим Тревора и создавшим любовный треугольник между главными героями. — Прим. ред.) мы спонтанно и моментально подружилось — с ним очень приятно сотрудничать.
© CalMaple (2019)Кадр из фильма "После"
Кадр из фильма После
1 из 3
Кадр из фильма "После"
© CalMaple (2019)
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Кэндис Кинг в фильме "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
2 из 3

Кэндис Кинг в фильме "После. Глава 2"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "После. Глава 2"

Кадр из фильма После. Глава 2
3 из 3

Сцена из фильма "После. Глава 2"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3
Кадр из фильма "После"
© CalMaple (2019)
2 из 3

Кэндис Кинг в фильме "После. Глава 2"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Сцена из фильма "После. Глава 2"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
931002
Культуракуда сходитьЗнаменитостизвездычто посмотретьКнигиКино и сериалыМоскваМексикаБразилия
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