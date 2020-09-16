https://ria.ru/20200916/khvostov-1577303029.html

"Заговор классиков". Граф Хвостов. Признанный гений русского графоманства

Неутомимый стихоплет. Антипоэт или поэтический аналог Пиросмани? Самохвал, вельможа, певец царей. Близкий друг и родственник Суворова. Долгожитель. Мишень для бесконечных насмешек и пародий Державина, Пушкина, Вяземского. Позже – пародийный образец для поэтов-абсурдистов ХХ века от обэриутов до Пригова.

2020-09-16T14:00

2020-09-16T14:00

2020-09-16T14:00

а. с. пушкин

виктор ерофеев

михаил державин

подкаст "заговор классиков"

подкаст

литература

история

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"Заговор классиков". Граф Хвостов. Признанный гений русского графоманства. Неутомимый стихоплет. Антипоэт или поэтический аналог Пиросмани? Самохвал, вельможа, певец царей. Близкий друг и родственник Суворова. Долгожитель. Мишень для бесконечных насмешек и пародий Державина, Пушкина, Вяземского. Позже – пародийный образец для поэтов-абсурдистов ХХ века от обэриутов до Пригова.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а. с. пушкин, виктор ерофеев, михаил державин, аудио, подкаст, литература, история