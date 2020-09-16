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https://ria.ru/20200916/khraniteli-1577270678.html
Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. В четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.09.2020
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. В четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO), <a href="https://deadline.com/2020/09/tca-awards-winners-2020-watchmen-succession-schitts-creek-1234576477/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Он был назван лучшим "сериалом года", "выдающимся телефильмом или минисериалом" и "выдающимся новым сериалом", а сыгравшая в шоу Реджина Кинг была отмечена за "личные достижения в драме". "Выдающимся драматическим сериалом" назвали "Наследников" (также HBO). "Шиттс Крик" (Pop TV) стал "выдающимся комедийным сериалом", а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за "личные достижения в комедии". "Хранители" Дэймона Линделофа — продолжение одноименной серии супергеройских комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире в США в 2019 году. Детективу Анджеле Абар и ее коллегам из полиции противостоит "Седьмая кавалерия" — организация сторонников превосходства белой расы. Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года.
https://ria.ru/20191109/1560735634.html
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, сша

Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года

00:47 16.09.2020
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© ©AmediatekaКадр из сериала "Хранители" (HBO)
Кадр из сериала Хранители (HBO) - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© ©Amediateka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. В четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO), сообщает Deadline.
Он был назван лучшим "сериалом года", "выдающимся телефильмом или минисериалом" и "выдающимся новым сериалом", а сыгравшая в шоу Реджина Кинг была отмечена за "личные достижения в драме".
"Выдающимся драматическим сериалом" назвали "Наследников" (также HBO). "Шиттс Крик" (Pop TV) стал "выдающимся комедийным сериалом", а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за "личные достижения в комедии".
"Хранители" Дэймона Линделофа — продолжение одноименной серии супергеройских комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире в США в 2019 году. Детективу Анджеле Абар и ее коллегам из полиции противостоит "Седьмая кавалерия" — организация сторонников превосходства белой расы.
Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года.
Реджина Кинг в сериале Хранители (HBO) - РИА Новости, 1920, 09.11.2019
9 ноября 2019, 08:00Культура
Какие новые сериалы надо срочно смотреть
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOСША
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00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
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