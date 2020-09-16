https://ria.ru/20200916/khraniteli-1577270678.html

Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. В четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T00:47

2020-09-16T00:47

2020-09-16T00:47

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. В четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO), <a href="https://deadline.com/2020/09/tca-awards-winners-2020-watchmen-succession-schitts-creek-1234576477/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Он был назван лучшим "сериалом года", "выдающимся телефильмом или минисериалом" и "выдающимся новым сериалом", а сыгравшая в шоу Реджина Кинг была отмечена за "личные достижения в драме". "Выдающимся драматическим сериалом" назвали "Наследников" (также HBO). "Шиттс Крик" (Pop TV) стал "выдающимся комедийным сериалом", а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за "личные достижения в комедии". "Хранители" Дэймона Линделофа — продолжение одноименной серии супергеройских комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире в США в 2019 году. Детективу Анджеле Абар и ее коллегам из полиции противостоит "Седьмая кавалерия" — организация сторонников превосходства белой расы. Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года.

https://ria.ru/20191109/1560735634.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, сша