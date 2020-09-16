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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/kaliningrad-1577338681.html
Глава центра мусульман извинился за мывших обувь в храме в Калининграде
Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок уроженцев Дагестана, помывших обувь в источнике... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:51
2020-09-16T17:53
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
рамзан кадыров
калининградская область
калининград
общество
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава духовно-культурного центра мусульман <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок уроженцев Дагестана, помывших обувь в источнике в калининградской часовне.Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> рассказали, что надеются на извинения от других участников инцидента."Мы приносим свои извинения, чтобы впредь такого не совершалось. Ходит ролик, что эти люди являются чеченцами. Мы выяснили, что все они являются уроженцами Дагестанской республики", - сказал Кадимагомедов в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pinVgGuReEA&amp;feature=emb_logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">видеообращении на YouTube</a>.В свою очередь председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов, который также принял участие в записи обращения, сообщил, что этот "очень нелицеприятный момент" произошел из-за невежества. "И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность. Эта ситуация будет детально разобрана", - заявил Мирзаджанов.В среду глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> в своем Telegram-канале написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.По данным калининградской епархии, краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам.
https://ria.ru/20200916/istochnik-1577329526.html
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577304786.html
А где уголовное дело,по 148 ст УК РФ??
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2
калининградская область
калининград
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининградская область, калининград, общество

Глава центра мусульман извинился за мывших обувь в храме в Калининграде

17:51 16.09.2020 (обновлено: 17:53 16.09.2020)
4582
CC0 / Pixabay/ zoosnow / Рыбная деревня в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
CC0 / Pixabay/ zoosnow /
Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости. Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок уроженцев Дагестана, помывших обувь в источнике в калининградской часовне.
Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии РПЦ рассказали, что надеются на извинения от других участников инцидента.
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 16:14Религия и мировоззрение
В калининградском храме перекрыли источник после инцидента с мытьем обуви
"Мы приносим свои извинения, чтобы впредь такого не совершалось. Ходит ролик, что эти люди являются чеченцами. Мы выяснили, что все они являются уроженцами Дагестанской республики", - сказал Кадимагомедов в видеообращении на YouTube.
В свою очередь председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов, который также принял участие в записи обращения, сообщил, что этот "очень нелицеприятный момент" произошел из-за невежества. "И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность. Эта ситуация будет детально разобрана", - заявил Мирзаджанов.
В среду глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.
По данным калининградской епархии, краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 10:47Религия и мировоззрение
Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРамзан КадыровКалининградская областьКалининградОбщество
Популярные комментарии
А где уголовное дело,по 148 ст УК РФ??
16 сентября, 18:29
Виктор СергеевичВиктор Сергеевич
1910000
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