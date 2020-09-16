https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577304786.html

Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, помывшие обувь в часовне в Калининграде и снявшие этот процесс на видео, не являются чеченцами. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:47

2020-09-16T10:47

2020-09-16T14:33

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

рамзан кадыров

калининград

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что мужчины, помывшие обувь в часовне в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> и снявшие этот процесс на видео, не являются чеченцами.В часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда несколько молодых мужчин помыли свои ботинки в "Живоносном источнике", сняв происходящее на видео и выложив ролик в интернет. В ответ они получили большое количество гневных комментариев. В понедельник один из мужчин записал к калининградцам видеообращение с извинениями и выложил в социальной сети "ВКонтакте".По словам Кадырова, это событие не может оставить равнодушным никого из верующих.Он добавил, что в СМИ и блогосфере этому событию придали национальный колорит и назвали мужчин чеченцами.Кадыров заявил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа". Это, подчеркнул он, "просто отдельно взятая личность".

https://ria.ru/20200726/1574952826.html

Ростовский Папа "нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности - "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа". Это, подчеркнул он, "просто отдельно взятая личность". Абсолютно согласен. Перед Законом все должны быть равны. 10

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калининград

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, рамзан кадыров, калининград, общество