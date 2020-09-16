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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577304786.html
Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, помывшие обувь в часовне в Калининграде и снявшие этот процесс на видео, не являются чеченцами. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:47
2020-09-16T14:33
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
рамзан кадыров
калининград
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что мужчины, помывшие обувь в часовне в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> и снявшие этот процесс на видео, не являются чеченцами.В часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда несколько молодых мужчин помыли свои ботинки в "Живоносном источнике", сняв происходящее на видео и выложив ролик в интернет. В ответ они получили большое количество гневных комментариев. В понедельник один из мужчин записал к калининградцам видеообращение с извинениями и выложил в социальной сети "ВКонтакте".По словам Кадырова, это событие не может оставить равнодушным никого из верующих.Он добавил, что в СМИ и блогосфере этому событию придали национальный колорит и назвали мужчин чеченцами.Кадыров заявил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа". Это, подчеркнул он, "просто отдельно взятая личность".
https://ria.ru/20200726/1574952826.html
"нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности - "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа". Это, подчеркнул он, "просто отдельно взятая личность". Абсолютно согласен. Перед Законом все должны быть равны.
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новости - религия и мировоззрение, рамзан кадыров, калининград, общество

Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей

10:47 16.09.2020 (обновлено: 14:33 16.09.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, помывшие обувь в часовне в Калининграде и снявшие этот процесс на видео, не являются чеченцами.
В часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда несколько молодых мужчин помыли свои ботинки в "Живоносном источнике", сняв происходящее на видео и выложив ролик в интернет. В ответ они получили большое количество гневных комментариев. В понедельник один из мужчин записал к калининградцам видеообращение с извинениями и выложил в социальной сети "ВКонтакте".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
26 июля, 22:45
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По словам Кадырова, это событие не может оставить равнодушным никого из верующих.

"Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента", — охарактеризовал произошедшее глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в СМИ и блогосфере этому событию придали национальный колорит и назвали мужчин чеченцами.

"В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения", — отметил глава Чечни.

Кадыров заявил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа". Это, подчеркнул он, "просто отдельно взятая личность".

"Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание", — отметил глава Чеченской Республики.

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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРамзан КадыровКалининградОбщество
Популярные комментарии
"нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности - "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа". Это, подчеркнул он, "просто отдельно взятая личность". Абсолютно согласен. Перед Законом все должны быть равны.
16 сентября, 11:07
РПРостовский Папа
901000
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