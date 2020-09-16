https://ria.ru/20200916/istrebitel-1577360386.html

Российский Су-27 перехватил британский самолет над Черным морем

Истребитель Су-27 поднимался в воздух в среду из-за самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T22:37

2020-09-16T22:37

2020-09-16T22:38

россия

черное море

су-27

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался в воздух в среду из-за самолета-разведчика RC-135 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Шестнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа."Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. После разворота иностранного самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России самолетом ВВС Великобритании не допущено, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20200916/samolety-1577359353.html

Игорь Земский Нужно принуждать их к посадке на наши аэродромы, самолеты конфисковывать, пилотов судить российским судом при максимальной публичности процессов в СМИ 69

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черное море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, су-27, великобритания, в мире