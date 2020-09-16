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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/istochnik-1577329526.html
В калининградском храме перекрыли источник после инцидента с мытьем обуви
Краны в источнике часовни в Калининграде перекрыли после того, как несколько мужчин помыли в нем свою обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:14
2020-09-16T17:46
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
рамзан кадыров
калининград
общество
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Краны в источнике часовни в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> перекрыли после того, как несколько мужчин помыли в нем свою обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе калининградской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>.Несколько дней назад молодые мужчины помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, при этом они снимали происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети "Вконтакте". В епархии надеются, что извинятся и другие мужчины."Пока краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам", - рассказали в епархии.В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. В среду глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что инициировал проверку и выяснил, что молодые люди на видео не являются чеченцами. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининград, общество

В калининградском храме перекрыли источник после инцидента с мытьем обуви

16:14 16.09.2020 (обновлено: 17:46 16.09.2020)
1248
© РИА Новости / Михаил ГоленковКафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости. Краны в источнике часовни в Калининграде перекрыли после того, как несколько мужчин помыли в нем свою обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе калининградской епархии РПЦ.
Несколько дней назад молодые мужчины помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, при этом они снимали происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети "Вконтакте". В епархии надеются, что извинятся и другие мужчины.
"Пока краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам", - рассказали в епархии.
В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что молодые люди на видео не являются чеченцами. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.
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5714344
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРамзан КадыровКалининградОбщество
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