https://ria.ru/20200916/istochnik-1577329526.html

В калининградском храме перекрыли источник после инцидента с мытьем обуви

Краны в источнике часовни в Калининграде перекрыли после того, как несколько мужчин помыли в нем свою обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:14

2020-09-16T16:14

2020-09-16T17:46

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

рамзан кадыров

калининград

общество

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Краны в источнике часовни в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> перекрыли после того, как несколько мужчин помыли в нем свою обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе калининградской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>.Несколько дней назад молодые мужчины помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, при этом они снимали происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети "Вконтакте". В епархии надеются, что извинятся и другие мужчины."Пока краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам", - рассказали в епархии.В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. В среду глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что инициировал проверку и выяснил, что молодые люди на видео не являются чеченцами. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.

https://ria.ru/20200804/1575347318.html

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калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининград, общество