Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана
08:48 16.09.2020 (обновлено: 11:08 16.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоветник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал
Советник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен — РИА Новости. Советник индийского правительства по национальной безопасности Аджит Довал во вторник покинул встречу посланников государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
По словам официального представителя МИД Индии Анурага Шривастава, пакистанский советник намеренно показал "вымышленную карту".
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В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан представил новую политическую карту страны, которая включает в состав Пакистана союзные территории Джамму и Кашмир и город Джунагад в индийском штате Гуджарат. В свою очередь Индия назвала эту публикацию "упражнением в политическом абсурде", отметив, что подобные заявления не имеют ни юридической силы, ни международного авторитета.
"Это было вопиющим пренебрежением советом организатора против этого и нарушением норм собрания. После консультаций с принимающей стороной индийская сторона покинула встречу в знак протеста на этом этапе", — отметил Шривастава.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 Конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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