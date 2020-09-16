https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html

Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области

Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:39

2020-09-16T11:39

2020-09-16T11:39

единый день голосования — 2020

владислав шапша

здоровье - общество

единая россия

владимир путин

анатолий артамонов

калужская область

обнинск

политика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> официально вступил в должность губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>.Церемония прошла в администрации региона и транслировалась в социальных сетях.Полномочный представитель президента в ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Igor_SHHegolev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Щеголев</a> в своем выступлении отметил, что в Калужской области уделяется серьезное внимание благополучию жителей, формированию комфортной городской среды, развитию социальной сферы и здравоохранения."Особенно отчетливо это проявилось в период распространения новой коронавирусной инфекции. В результате самоотверженного труда медицинских и социальных работников, добровольцев, слаженных действии федеральных органов власти, правительства региона и муниципалитетов Калужская область смогла достойной пройти испытание. Во многом это стало возможно благодаря тому, что власть находилась в постоянном взаимодействии с обществом, остро чувствовала потребности людей", - сказал Щеголев."Уверен, что и впредь благополучие жителей области, повышение качества жизни будут главными приоритетами деятельности руководства региона", - подчеркнул он.Шапша поблагодарил за оказанное ему доверие и поддержку. "Сегодняшний день станет отправной точкой для новых социально-экономических преобразований. Наказы пожеланий жителей, озвученные в ходе многочисленных встреч, будут определять содержание моей работы на посту губернатора. Мы продолжим реализацию курса, определенного главой государства. Будем создавать высокотехнологичные производства, хорошо оплачиваемые рабочие места, добиваться внедрения инноваций во все сферы жизни", - заявил губернатор.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 13 февраля 2020 года назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области вместо руководившего регионом почти 20 лет <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Артамонова</a>. До этого Шапша занимал должность главы <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a>.На прошедших 11-13 сентября выборах губернатора Калужской области Шапша, выступавший кандидатом от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577218244.html

https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577216383.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, анатолий артамонов, калужская область, обнинск, политика