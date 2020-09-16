Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html
Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области
Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:39
2020-09-16T11:39
единый день голосования — 2020
владислав шапша
здоровье - общество
единая россия
владимир путин
анатолий артамонов
калужская область
обнинск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:61:1365:829_1400x0_80_0_0_4777ddb100a482e56986373f533fc592.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> официально вступил в должность губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>.Церемония прошла в администрации региона и транслировалась в социальных сетях.Полномочный представитель президента в ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Igor_SHHegolev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Щеголев</a> в своем выступлении отметил, что в Калужской области уделяется серьезное внимание благополучию жителей, формированию комфортной городской среды, развитию социальной сферы и здравоохранения."Особенно отчетливо это проявилось в период распространения новой коронавирусной инфекции. В результате самоотверженного труда медицинских и социальных работников, добровольцев, слаженных действии федеральных органов власти, правительства региона и муниципалитетов Калужская область смогла достойной пройти испытание. Во многом это стало возможно благодаря тому, что власть находилась в постоянном взаимодействии с обществом, остро чувствовала потребности людей", - сказал Щеголев."Уверен, что и впредь благополучие жителей области, повышение качества жизни будут главными приоритетами деятельности руководства региона", - подчеркнул он.Шапша поблагодарил за оказанное ему доверие и поддержку. "Сегодняшний день станет отправной точкой для новых социально-экономических преобразований. Наказы пожеланий жителей, озвученные в ходе многочисленных встреч, будут определять содержание моей работы на посту губернатора. Мы продолжим реализацию курса, определенного главой государства. Будем создавать высокотехнологичные производства, хорошо оплачиваемые рабочие места, добиваться внедрения инноваций во все сферы жизни", - заявил губернатор.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 13 февраля 2020 года назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области вместо руководившего регионом почти 20 лет <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Артамонова</a>. До этого Шапша занимал должность главы <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a>.На прошедших 11-13 сентября выборах губернатора Калужской области Шапша, выступавший кандидатом от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577218244.html
https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577216383.html
калужская область
обнинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1400x0_80_0_0_d97b758ed60cf07301b63b7e34211c03.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, анатолий артамонов, калужская область, обнинск, политика

Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области

11:39 16.09.2020
1534
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области.
Церемония прошла в администрации региона и транслировалась в социальных сетях.
Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев в своем выступлении отметил, что в Калужской области уделяется серьезное внимание благополучию жителей, формированию комфортной городской среды, развитию социальной сферы и здравоохранения.
"Особенно отчетливо это проявилось в период распространения новой коронавирусной инфекции. В результате самоотверженного труда медицинских и социальных работников, добровольцев, слаженных действии федеральных органов власти, правительства региона и муниципалитетов Калужская область смогла достойной пройти испытание. Во многом это стало возможно благодаря тому, что власть находилась в постоянном взаимодействии с обществом, остро чувствовала потребности людей", - сказал Щеголев.
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:41Единый день голосования — 2020
Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области
"Уверен, что и впредь благополучие жителей области, повышение качества жизни будут главными приоритетами деятельности руководства региона", - подчеркнул он.
Шапша поблагодарил за оказанное ему доверие и поддержку. "Сегодняшний день станет отправной точкой для новых социально-экономических преобразований. Наказы пожеланий жителей, озвученные в ходе многочисленных встреч, будут определять содержание моей работы на посту губернатора. Мы продолжим реализацию курса, определенного главой государства. Будем создавать высокотехнологичные производства, хорошо оплачиваемые рабочие места, добиваться внедрения инноваций во все сферы жизни", - заявил губернатор.
Президент России Владимир Путин 13 февраля 2020 года назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области вместо руководившего регионом почти 20 лет Анатолия Артамонова. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
На прошедших 11-13 сентября выборах губернатора Калужской области Шапша, выступавший кандидатом от "Единой России", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%.
Врио главы Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:22Единый день голосования — 2020
Врио главы Чувашии Николаев победил на выборах губернатора
300017
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020Владислав ШапшаЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьОбнинскПолитика
Рекомендуем
В Центральном НИИ туберкулеза
Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза
Врач
В России планируют создать национальный комитет по орфанным заболеваниям
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Калашников займет пост зампреда комитета Госдумы по экономполитике
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
Региональный директор ВОЗ посетит Москву
Сотрудница лаборатории
"Вектор" начал клинические исследования препарата против оспы
Дождь в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Светлана Тихановская
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Автомобиль у здания Госдумы РФ
В Госдуме одобрили проект об общении коллекторов с близкими должников
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
Украинские раскольники сделали неожиданный политический ход
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В ВОЗ назвали реагирование России на COVID-19 беспрецедентным
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния