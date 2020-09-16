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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200916/gripp-1577319298.html
Губернатор ЯНАО привился от гриппа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов привился от гриппа. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:18
2020-09-16T14:18
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> привился от гриппа."Поставил прививку от гриппа. В этом году это сделать особенно важно. Медики предупреждают, что наложение двух заболеваний – коронавируса и сезонного гриппа - может иметь серьезные последствия", - написал Артюхов на своей странице в Instagram.По словам губернатора, вакцина уже поступила во все муниципалитеты региона."Детей прививают в садиках и школах. Взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Прививка от гриппа бесплатная. Записаться можно заранее по телефону колл-центра медицинской организации. Для удобства собрали все номера на сайте ямалпривит.рф", - отметил глава региона.Пресс-служба губернатора сообщает, что с начала кампании по вакцинации от гриппа на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> привились около 40 тысяч человек – это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Иммунизация идет во всех муниципалитетах. Медицинские учреждения обеспечены вакциной в полном объеме.В числе первых прививку против гриппа получают представители групп риска – пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей. В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек, уточняется в сообщении.При отсутствии противопоказаний детей прививают в образовательных учреждениях, взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Предварительно записаться можно по телефону колл-центра медицинского учреждения. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа."Сейчас самое лучшее время для вакцинации. Прививки ставят до начала эпидемиологического сезона, чтобы организм успел выработать иммунитет. Очень важно приходить на прививку здоровым, без признаков ОРВИ", - приводятся в сообщении слова главного врача Ямальского центра медицинской профилактики, доктора медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Tokarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Токарева</a>.Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20200914/gripp-1577215199.html
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, общество

Губернатор ЯНАО привился от гриппа

14:18 16.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов привился от гриппа.
"Поставил прививку от гриппа. В этом году это сделать особенно важно. Медики предупреждают, что наложение двух заболеваний – коронавируса и сезонного гриппа - может иметь серьезные последствия", - написал Артюхов на своей странице в Instagram.
По словам губернатора, вакцина уже поступила во все муниципалитеты региона.
"Детей прививают в садиках и школах. Взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Прививка от гриппа бесплатная. Записаться можно заранее по телефону колл-центра медицинской организации. Для удобства собрали все номера на сайте ямалпривит.рф", - отметил глава региона.
Пресс-служба губернатора сообщает, что с начала кампании по вакцинации от гриппа на Ямале привились около 40 тысяч человек – это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Иммунизация идет во всех муниципалитетах. Медицинские учреждения обеспечены вакциной в полном объеме.
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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В России привили от гриппа семь с половиной миллионов человек
В числе первых прививку против гриппа получают представители групп риска – пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей. В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек, уточняется в сообщении.
При отсутствии противопоказаний детей прививают в образовательных учреждениях, взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Предварительно записаться можно по телефону колл-центра медицинского учреждения. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа.
"Сейчас самое лучшее время для вакцинации. Прививки ставят до начала эпидемиологического сезона, чтобы организм успел выработать иммунитет. Очень важно приходить на прививку здоровым, без признаков ОРВИ", - приводятся в сообщении слова главного врача Ямальского центра медицинской профилактики, доктора медицинских наук Сергея Токарева.
Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмалОбщество
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