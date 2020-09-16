https://ria.ru/20200916/gripp-1577319298.html

Губернатор ЯНАО привился от гриппа

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов привился от гриппа. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:18

2020-09-16T14:18

2020-09-16T14:18

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

ямал

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> привился от гриппа."Поставил прививку от гриппа. В этом году это сделать особенно важно. Медики предупреждают, что наложение двух заболеваний – коронавируса и сезонного гриппа - может иметь серьезные последствия", - написал Артюхов на своей странице в Instagram.По словам губернатора, вакцина уже поступила во все муниципалитеты региона."Детей прививают в садиках и школах. Взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Прививка от гриппа бесплатная. Записаться можно заранее по телефону колл-центра медицинской организации. Для удобства собрали все номера на сайте ямалпривит.рф", - отметил глава региона.Пресс-служба губернатора сообщает, что с начала кампании по вакцинации от гриппа на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> привились около 40 тысяч человек – это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Иммунизация идет во всех муниципалитетах. Медицинские учреждения обеспечены вакциной в полном объеме.В числе первых прививку против гриппа получают представители групп риска – пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей. В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек, уточняется в сообщении.При отсутствии противопоказаний детей прививают в образовательных учреждениях, взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Предварительно записаться можно по телефону колл-центра медицинского учреждения. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа."Сейчас самое лучшее время для вакцинации. Прививки ставят до начала эпидемиологического сезона, чтобы организм успел выработать иммунитет. Очень важно приходить на прививку здоровым, без признаков ОРВИ", - приводятся в сообщении слова главного врача Ямальского центра медицинской профилактики, доктора медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Tokarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Токарева</a>.Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20200914/gripp-1577215199.html

https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, общество