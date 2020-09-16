https://ria.ru/20200916/graphologist-1577325192.html
Графолог прокомментировала предсмертную записку "Тесака"
Графолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") в момент написания... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:32
2020-09-16T15:32
2020-09-16T17:05
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
челябинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Графолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") в момент написания предсмертной записки. Об этом сообщает телеканал "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>". Специалист сравнила записку с другим образцом почерка Марцинкевича и подтвердила, что текст написан его рукой. "Очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое", — заявила Дрывгаль. Собеседница телеканала также отметила, что в последнем письме Марцинкевича заметны сильная нервозность и страх. Эксперт добавила, что пока сложно говорить о причинах самоубийства "Тесака" и обстоятельствах, при которых была написана записка, так как необходимо глубокое графологическое исследование. Ранее стало известно, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> покончил с собой в одном из СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank">Челябинске</a>. Рядом с телом нашли предсмертную записку.В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
https://ria.ru/20200916/zapiska-1577320156.html
Василий Прекрасноволосый
Какая она молодец. Да такое о любом можно сказать кто в тюрьме сидит. Записку интересно покажут или спрячут, чтоб никто независимый не сравнивал подчерки, а то мы знает это "сахарок упал в крови, диеты плохие"
31
русский офицер
Бедняга! Торопили видать с написанием...
21
7
челябинск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, челябинск, происшествия
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Графолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") в момент написания предсмертной записки. Об этом сообщает телеканал "360
".
Специалист сравнила записку с другим образцом почерка Марцинкевича и подтвердила, что текст написан его рукой.
"Очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое", — заявила Дрывгаль.
Собеседница телеканала также отметила, что в последнем письме Марцинкевича заметны сильная нервозность и страх.
Эксперт добавила, что пока сложно говорить о причинах самоубийства "Тесака" и обстоятельствах, при которых была написана записка, так как необходимо глубокое графологическое исследование.
Ранее стало известно, что Максим Марцинкевич
покончил с собой в одном из СИЗО в Челябинске
. Рядом с телом нашли предсмертную записку.
В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.