https://ria.ru/20200916/granitsy-1577309975.html

Евросоюз не откроет в ближайшее время границы с Россией, сообщил источник

Россия вновь не вошла в список третьих стран Евросоюза, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть границы, рассказал РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:17

2020-09-16T12:17

2020-09-16T12:27

россия

новости - туризм

евросоюз

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Россия вновь не вошла в список третьих стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть границы, рассказал РИА Новости источник в ЕС.Список рассматривается примерно каждые две недели. Последний раз службы ЕС обсуждали его 2 сентября и также не поменяли. Корректировался он в последний раз в августе и был опять сокращён - из него исключили <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a>.Таким образом, в нем находятся: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rwanda/" target="_blank" data-auto="true">Руанда</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланд</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tunisia/" target="_blank" data-auto="true">Тунис</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uruguay/" target="_blank" data-auto="true">Уругвай</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные судьбами Совета ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны их не придерживаются.

https://ria.ru/20200915/granitsa-1577243102.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, евросоюз