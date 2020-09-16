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https://ria.ru/20200916/granitsy-1577309975.html
Евросоюз не откроет в ближайшее время границы с Россией, сообщил источник
Россия вновь не вошла в список третьих стран Евросоюза, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть границы, рассказал РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:17
2020-09-16T12:27
россия
новости - туризм
евросоюз
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Россия вновь не вошла в список третьих стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть границы, рассказал РИА Новости источник в ЕС.Список рассматривается примерно каждые две недели. Последний раз службы ЕС обсуждали его 2 сентября и также не поменяли. Корректировался он в последний раз в августе и был опять сокращён - из него исключили <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a>.Таким образом, в нем находятся: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rwanda/" target="_blank" data-auto="true">Руанда</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланд</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tunisia/" target="_blank" data-auto="true">Тунис</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uruguay/" target="_blank" data-auto="true">Уругвай</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные судьбами Совета ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны их не придерживаются.
https://ria.ru/20200915/granitsa-1577243102.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, новости - туризм, евросоюз

Евросоюз не откроет в ближайшее время границы с Россией, сообщил источник

12:17 16.09.2020 (обновлено: 12:27 16.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Россия вновь не вошла в список третьих стран Евросоюза, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть границы, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

"Оценка списка третьих стран состоялась в первой половине недели, и список будет сохранен в нынешнем виде, то есть изменений к нему не было", - сказал он.

Список рассматривается примерно каждые две недели. Последний раз службы ЕС обсуждали его 2 сентября и также не поменяли. Корректировался он в последний раз в августе и был опять сокращён - из него исключили Марокко.
Таким образом, в нем находятся: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные судьбами Совета ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны их не придерживаются.
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:57
Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией
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