https://ria.ru/20200916/gosduma-1577307579.html

В Госдуме одобрили проект об общении коллекторов с близкими должников

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:37

2020-09-16T11:37

2020-09-16T11:37

андрей исаев

госдума рф

ирина яровая

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми - только при условии письменного согласия последних. На рассмотрение Думы проект может быть вынесен 22 сентября.Документ, внесенный депутатами <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Яровой</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Исаевым</a>, устанавливает ограничения для коллекторов в части их общения с должниками, а также их родственниками и знакомыми. В нем предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпция несогласия" третьих лиц, поясняла ранее Яровая.Согласно проекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его, подчеркивала депутат.Действующее законодательство допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения, отмечала Яровая.Комитет по финрынку также обращает внимание на имеющиеся случаи, когда взыскатели злоупотребляли своим правом и даже при наличии устного выражения несогласия третьего лица на взаимодействие с ним продолжали такое взаимодействие вплоть до обращения третьего лица в суд. Кроме того, зачастую заемщики при получении кредита указывают третьих лиц для возможного взаимодействия по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием на такое взаимодействие.В целом комитет считает, что "внедрение проектируемых механизмов будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физическими лицами, не являющимися должниками". Правительство РФ также поддерживает законопроект.

https://ria.ru/20200717/1574473477.html

https://ria.ru/20200707/1573984508.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей исаев, госдума рф, ирина яровая, общество