https://ria.ru/20200916/gosduma-1577306488.html

В Госдуме поддержали обязанность операторов блокировать сотовые в тюрьмах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об обязанности... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:21

2020-09-16T11:21

2020-09-16T11:21

василий пискарев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

павел крашенинников

госдума рф

александр хинштейн

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об обязанности операторов отключать сотовую связь в тюрьмах, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.В начале ноября прошлого года Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>". В январе Хинштейн вместе с депутатами <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василием Пискаревым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Крашенинниковым</a> внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах."Комитет по безопасности единогласно поддержал к первому чтению нашу инициативу о блокировке сотовых телефонов в местах лишения свободы", - написал депутат в <a href="https://twitter.com/khinshtein" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В соответствии с действующими нормами, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. Законопроектом предлагается ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.Данной инициативой предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов – в целях обеспечения режима на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560619107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), павел крашенинников, госдума рф, александр хинштейн, общество