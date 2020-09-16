https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304062.html

В Госдуме поддержали проект о допобразовании для мам в декрете

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:37

2020-09-16T10:37

2020-09-16T10:37

госдума рф

ирина яровая

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости.Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду.Законопроект был внесен в Госдуму в январе вице-спикером ГД <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Яровой</a>. Она поясняла, что законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать своё желание в получении дополнительного профобразования. В частности, законопроект снимает действующее сегодня ограничение - обращение только по месту регистрации.Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, что, по мнению Яровой, в дальнейшем создаёт важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.Также законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" национального проекта "Демография", отмечала автор инициативы.

https://ria.ru/20200520/1571741209.html

https://ria.ru/20200209/1564439982.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, ирина яровая, общество