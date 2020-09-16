https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304062.html
В Госдуме поддержали проект о допобразовании для мам в декрете
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:37
2020-09-16T10:37
2020-09-16T10:37
госдума рф
ирина яровая
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577257763_0:0:3105:1748_1400x0_80_0_0_da2c990bc61a27ab816ce63edad487a8.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости.Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду.Законопроект был внесен в Госдуму в январе вице-спикером ГД <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Яровой</a>. Она поясняла, что законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать своё желание в получении дополнительного профобразования. В частности, законопроект снимает действующее сегодня ограничение - обращение только по месту регистрации.Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, что, по мнению Яровой, в дальнейшем создаёт важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.Также законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" национального проекта "Демография", отмечала автор инициативы.
https://ria.ru/20200520/1571741209.html
https://ria.ru/20200209/1564439982.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577257763_207:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_8833caad9c11025571bef2947c8e64ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ирина яровая, общество