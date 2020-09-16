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В Госдуме поддержали проект о допобразовании для мам в декрете
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:37
2020-09-16T10:37
госдума рф
ирина яровая
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости.Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду.Законопроект был внесен в Госдуму в январе вице-спикером ГД <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Яровой</a>. Она поясняла, что законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать своё желание в получении дополнительного профобразования. В частности, законопроект снимает действующее сегодня ограничение - обращение только по месту регистрации.Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, что, по мнению Яровой, в дальнейшем создаёт важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.Также законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" национального проекта "Демография", отмечала автор инициативы.
https://ria.ru/20200520/1571741209.html
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госдума рф, ирина яровая, общество

В Госдуме поддержали проект о допобразовании для мам в декрете

10:37 16.09.2020
359
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости.
Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая, 16:27Удмуртская Республика
Почти 500 женщин в декрете в Удмуртии повысят квалификацию в 2020 году
Законопроект был внесен в Госдуму в январе вице-спикером ГД Ириной Яровой. Она поясняла, что законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать своё желание в получении дополнительного профобразования. В частности, законопроект снимает действующее сегодня ограничение - обращение только по месту регистрации.
Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, что, по мнению Яровой, в дальнейшем создаёт важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.
Также законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" национального проекта "Демография", отмечала автор инициативы.
Молодая женщина с ребенком получает консультацию у сотрудницы центра занятости - РИА Новости, 1920, 09.02.2020
9 февраля, 08:00Хорошие новости
Мамы меняют профессию, не выходя из декрета
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