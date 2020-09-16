https://ria.ru/20200916/gopro-9-1577338971.html

Представлена экшн-камера GoPro Hero 9 Black

GoPro обновила свою популярную экшн камеру GoPro Hero Black. Девятое поколение без какой-либо презентации появилось на сайте производителя. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:53

2020-09-16T17:53

2020-09-16T17:53

риа наука

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>GoPro обновила свою популярную экшн камеру GoPro Hero Black. Девятое поколение без какой-либо презентации появилось на <u><a href="https://gopro.com/en/us/shop/cameras" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a></u> производителя.Аксессуар для любителей экстремальных видов спорта в 2020 году значительно изменился. Так, передний маленький монохромный экран заменили на крупный сенсорный IPS-дисплей. На 16 процентов увеличился и основной. Разрешение фотосенсора подросло до 23,6 Мп. Теперь камера может снимать видеоролики в формате 5K 30 к/с, 4K 60 к/с или 1080p 240 к/с. Улучшена фирменная электронная стабилизация HyperSmooth 3.0, которая еще в прошлом поколении могла отслеживать уровень горизонта. Появилась возможность менять объективы. Первый из них Max Lens Mod должен дать дополнительную стабилизацию и расширить и без того большой угол обзора.В защищенный от воды и пыли корпус установили гораздо больший аккумулятор, его объем теперь достигает 1720 мАч. В GoPro утверждают, что камера теперь работает на 30% дольше. Нововведения отразились на стоимости экшн-камеры. Ее стоимость в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будет начинаться от 449 долларов ("восьмерка" продавалась на 50 долларов дешевле). О стоимости и дате выхода гаджета в России пока не сообщается.

https://ria.ru/20200914/gopro-9-1577198281.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии