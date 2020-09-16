Умер отец Билла Гейтса
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© AP Photo / Nati HarnikОтец основателя компании Microsoft Уильям Гейтс-старший
© AP Photo / Nati Harnik
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отец основателя компании Microsoft и известный филантроп Уильям Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет, сообщил Билл Гейтс в собственном блоге.
"Вчера мой отец мирно скончался дома в окружении семьи. Мы будем скучать по нему больше, чем можем сейчас выразить. Мы чувствуем горе, но также благодарность. Смерть моего отца не была нежданностью, ему было 94 года, а его здоровье ухудшалось, поэтому у нас было время, чтобы обдумать то, насколько нам повезло иметь такого замечательного человека в нашей жизни на протяжении долгих лет", - написал Билл Гейтс.
Гейтс-младший отметил, что "ценил тихое влияние", которое отец имел практически на все аспекты его жизни, особо подчеркнув юридическую помощь Гейтса-старшего в первые годы существования Microsoft.
Гейтс отметил выдающийся вклад отца в благотворительность. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс не стал бы таким, каков он сегодня, без моего отца. Больше, чем кто-либо другой, он сформировал ценности фонда", - говорится в блоге.
Как отмечает издание New York Times, причиной смерти Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера.
"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день" - написал основатель Microsoft в Twitter.