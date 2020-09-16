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Умер отец Билла Гейтса
Отец основателя компании Microsoft и известный филантроп Уильям Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет, сообщил Билл Гейтс в собственном блоге. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:24
2020-09-16T03:24
microsoft corporation
билл гейтс
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Отец основателя компании <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> и известный филантроп Уильям Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет, сообщил <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> в собственном блоге.Гейтс-младший отметил, что "ценил тихое влияние", которое отец имел практически на все аспекты его жизни, особо подчеркнув юридическую помощь Гейтса-старшего в первые годы существования Microsoft.Гейтс отметил выдающийся вклад отца в благотворительность. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс не стал бы таким, каков он сегодня, без моего отца. Больше, чем кто-либо другой, он сформировал ценности фонда", - говорится в блоге.Как отмечает издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>, причиной смерти Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера."Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день" - написал основатель Microsoft в <a href="https://twitter.com/billgates" target="_blank">Twitter</a>.
https://ria.ru/20200806/1575464242.html
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РИА Новости
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microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире

Умер отец Билла Гейтса

03:24 16.09.2020
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© AP Photo / Nati HarnikОтец основателя компании Microsoft Уильям Гейтс-старший
Отец основателя компании Microsoft Уильям Гейтс-старший - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Nati Harnik
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отец основателя компании Microsoft и известный филантроп Уильям Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет, сообщил Билл Гейтс в собственном блоге.
"Вчера мой отец мирно скончался дома в окружении семьи. Мы будем скучать по нему больше, чем можем сейчас выразить. Мы чувствуем горе, но также благодарность. Смерть моего отца не была нежданностью, ему было 94 года, а его здоровье ухудшалось, поэтому у нас было время, чтобы обдумать то, насколько нам повезло иметь такого замечательного человека в нашей жизни на протяжении долгих лет", - написал Билл Гейтс.
Гейтс-младший отметил, что "ценил тихое влияние", которое отец имел практически на все аспекты его жизни, особо подчеркнув юридическую помощь Гейтса-старшего в первые годы существования Microsoft.
Гейтс отметил выдающийся вклад отца в благотворительность. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс не стал бы таким, каков он сегодня, без моего отца. Больше, чем кто-либо другой, он сформировал ценности фонда", - говорится в блоге.
Как отмечает издание New York Times, причиной смерти Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера.
"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день" - написал основатель Microsoft в Twitter.
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
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29554227
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