https://ria.ru/20200916/geyts-1577294089.html

Умер отец Билла Гейтса

Отец основателя компании Microsoft и известный филантроп Уильям Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет, сообщил Билл Гейтс в собственном блоге. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:24

2020-09-16T03:24

2020-09-16T03:24

microsoft corporation

билл гейтс

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Отец основателя компании <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> и известный филантроп Уильям Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет, сообщил <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> в собственном блоге.Гейтс-младший отметил, что "ценил тихое влияние", которое отец имел практически на все аспекты его жизни, особо подчеркнув юридическую помощь Гейтса-старшего в первые годы существования Microsoft.Гейтс отметил выдающийся вклад отца в благотворительность. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс не стал бы таким, каков он сегодня, без моего отца. Больше, чем кто-либо другой, он сформировал ценности фонда", - говорится в блоге.Как отмечает издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>, причиной смерти Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера."Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день" - написал основатель Microsoft в <a href="https://twitter.com/billgates" target="_blank">Twitter</a>.

https://ria.ru/20200806/1575464242.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире