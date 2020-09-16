https://ria.ru/20200916/gazprom-1577320613.html

Миллер пообещал Путину пятилетку "Газпрома" с социальным характером

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что следующая пятилетка работы компании будет носить "ярко выраженный социальный... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:31

2020-09-16T14:31

2020-09-16T14:31

алексей миллер

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

единая россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a> пообещал президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что следующая пятилетка работы компании будет носить "ярко выраженный социальный характер"."Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как Вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание", - сказал Миллер на встрече с президентом.Глава "Газпрома" подчеркнул, что один из самых главных социальных проектов – это программы газоснабжения и газификации. По его словам, к концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов страны будут полностью газифицированы в рамках этой работы.Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.В свою очередь <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ разработало новую концепцию газификации в России, призванную вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. Предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, в основном им станет "Газпром". Оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки."<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" предложила возложить все затраты на подключение россиян к газу на "Газпром". Компенсировать затраты компании партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки: например, через льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или выпуск бессрочных облигаций.

https://ria.ru/20200916/gazprom-1577316257.html

https://realty.ria.ru/20200916/gazprom-1577316829.html

Лысый Кучерявый "ярко выраженный социальный характер". Цены на газ повысят для пенсионеров? 20

Pavel Barkov Давно пора было начать эту программу , Спасибо что начали 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), единая россия, владимир путин, экономика