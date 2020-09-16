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https://ria.ru/20200916/gazprom-1577320613.html
Миллер пообещал Путину пятилетку "Газпрома" с социальным характером
Глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что следующая пятилетка работы компании будет носить "ярко выраженный социальный... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:31
2020-09-16T14:31
алексей миллер
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
единая россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a> пообещал президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что следующая пятилетка работы компании будет носить "ярко выраженный социальный характер"."Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как Вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание", - сказал Миллер на встрече с президентом.Глава "Газпрома" подчеркнул, что один из самых главных социальных проектов – это программы газоснабжения и газификации. По его словам, к концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов страны будут полностью газифицированы в рамках этой работы.Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.В свою очередь <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ разработало новую концепцию газификации в России, призванную вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. Предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, в основном им станет "Газпром". Оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки."<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" предложила возложить все затраты на подключение россиян к газу на "Газпром". Компенсировать затраты компании партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки: например, через льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или выпуск бессрочных облигаций.
https://ria.ru/20200916/gazprom-1577316257.html
https://realty.ria.ru/20200916/gazprom-1577316829.html
"ярко выраженный социальный характер". Цены на газ повысят для пенсионеров?
20
Давно пора было начать эту программу , Спасибо что начали
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алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), единая россия, владимир путин, экономика

Миллер пообещал Путину пятилетку "Газпрома" с социальным характером

14:31 16.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что следующая пятилетка работы компании будет носить "ярко выраженный социальный характер".
"Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как Вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание", - сказал Миллер на встрече с президентом.
Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи. 16 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:52
Путин попросил Миллера доложить о подготовке к отопительному сезону
Глава "Газпрома" подчеркнул, что один из самых главных социальных проектов – это программы газоснабжения и газификации. По его словам, к концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов страны будут полностью газифицированы в рамках этой работы.
Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.
В свою очередь Минэнерго РФ разработало новую концепцию газификации в России, призванную вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. Предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, в основном им станет "Газпром". Оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки.
"Единая Россия" предложила возложить все затраты на подключение россиян к газу на "Газпром". Компенсировать затраты компании партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки: например, через льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или выпуск бессрочных облигаций.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:58
Газпром может стать единым оператором при газификации домов в регионах
59253128
Обсудить 6
Алексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Единая РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
"ярко выраженный социальный характер". Цены на газ повысят для пенсионеров?
16 сентября, 14:32
ЛКЛысый Кучерявый
820208
Давно пора было начать эту программу , Спасибо что начали
16 сентября, 14:35
PBPavel Barkov
1160002
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