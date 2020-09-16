https://ria.ru/20200916/gaz-1577297276.html

Более чем в 20 населенных пунктах Якутии до 2025 года появится газ

Газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии, руководство республики и ПАО "Газпром" обсудили программу газификации... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:30

2020-09-16T08:30

2020-09-16T08:30

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

сила сибири (газопровод)

виталий маркелов

айсен николаев

газпром

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<strong>ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Газ из магистрального трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>" поступит в населенные пункты Якутии, руководство республики и ПАО "Газпром" обсудили программу газификации городов и сел на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Как отметили в кабмине, в среду глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> провёл рабочее совещание с участием заместителя председателя правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Виталия Маркелова</a>, где был рассмотрен вопрос подготовки программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы."В ближайшие годы по этой программе мы начнём газификацию 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском районах. Причем будут газифицированы такие крупные населённые пункты, как город Алдан, город Олёкминск, котельная Чульмана... До 2030 года планируется завершить газификацию всех 30 населенных пунктов, отмеченных в программе с учетом перспективы. Сегодня со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование", - приводятся слова главы республики.Маркелов заявил, что с завершением строительства газопровода "Сила Сибири" у компании появилась возможность газифицировать населённые пункты республики."Программа, которую мы сегодня обсудили, очень существенная и требует значительных вложений как со стороны "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>", так и со стороны правительства Якутии. Она даст старт формированию уже дальнейшей программы, рассчитанной на 2026-2030 годы. К 2030 году, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, мы должны завершить газификацию Якутии", - сказал он.

https://ria.ru/20200915/irkutsk-1577254136.html

https://ria.ru/20200914/yakutiya-1577218057.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), сила сибири (газопровод), виталий маркелов, айсен николаев, газпром