Более чем в 20 населенных пунктах Якутии до 2025 года появится газ
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ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии, руководство республики и ПАО "Газпром" обсудили программу газификации городов и сел на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, в среду глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочее совещание с участием заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, где был рассмотрен вопрос подготовки программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы.
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"В ближайшие годы по этой программе мы начнём газификацию 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском районах. Причем будут газифицированы такие крупные населённые пункты, как город Алдан, город Олёкминск, котельная Чульмана... До 2030 года планируется завершить газификацию всех 30 населенных пунктов, отмеченных в программе с учетом перспективы. Сегодня со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование", - приводятся слова главы республики.
Маркелов заявил, что с завершением строительства газопровода "Сила Сибири" у компании появилась возможность газифицировать населённые пункты республики.
"Программа, которую мы сегодня обсудили, очень существенная и требует значительных вложений как со стороны "Газпрома", так и со стороны правительства Якутии. Она даст старт формированию уже дальнейшей программы, рассчитанной на 2026-2030 годы. К 2030 году, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, мы должны завершить газификацию Якутии", - сказал он.