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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200916/gaz-1577297276.html
Более чем в 20 населенных пунктах Якутии до 2025 года появится газ
Газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии, руководство республики и ПАО "Газпром" обсудили программу газификации... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:30
2020-09-16T08:30
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
сила сибири (газопровод)
виталий маркелов
айсен николаев
газпром
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<strong>ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Газ из магистрального трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>" поступит в населенные пункты Якутии, руководство республики и ПАО "Газпром" обсудили программу газификации городов и сел на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Как отметили в кабмине, в среду глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> провёл рабочее совещание с участием заместителя председателя правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Виталия Маркелова</a>, где был рассмотрен вопрос подготовки программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы."В ближайшие годы по этой программе мы начнём газификацию 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском районах. Причем будут газифицированы такие крупные населённые пункты, как город Алдан, город Олёкминск, котельная Чульмана... До 2030 года планируется завершить газификацию всех 30 населенных пунктов, отмеченных в программе с учетом перспективы. Сегодня со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование", - приводятся слова главы республики.Маркелов заявил, что с завершением строительства газопровода "Сила Сибири" у компании появилась возможность газифицировать населённые пункты республики."Программа, которую мы сегодня обсудили, очень существенная и требует значительных вложений как со стороны "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>", так и со стороны правительства Якутии. Она даст старт формированию уже дальнейшей программы, рассчитанной на 2026-2030 годы. К 2030 году, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, мы должны завершить газификацию Якутии", - сказал он.
https://ria.ru/20200915/irkutsk-1577254136.html
https://ria.ru/20200914/yakutiya-1577218057.html
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республика саха (якутия), сила сибири (газопровод), виталий маркелов, айсен николаев, газпром

Более чем в 20 населенных пунктах Якутии до 2025 года появится газ

08:30 16.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии, руководство республики и ПАО "Газпром" обсудили программу газификации городов и сел на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, в среду глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочее совещание с участием заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, где был рассмотрен вопрос подготовки программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы.
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"В ближайшие годы по этой программе мы начнём газификацию 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском районах. Причем будут газифицированы такие крупные населённые пункты, как город Алдан, город Олёкминск, котельная Чульмана... До 2030 года планируется завершить газификацию всех 30 населенных пунктов, отмеченных в программе с учетом перспективы. Сегодня со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование", - приводятся слова главы республики.
Маркелов заявил, что с завершением строительства газопровода "Сила Сибири" у компании появилась возможность газифицировать населённые пункты республики.
"Программа, которую мы сегодня обсудили, очень существенная и требует значительных вложений как со стороны "Газпрома", так и со стороны правительства Якутии. Она даст старт формированию уже дальнейшей программы, рассчитанной на 2026-2030 годы. К 2030 году, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, мы должны завершить газификацию Якутии", - сказал он.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Сила Сибири (газопровод)Виталий МаркеловАйсен НиколаевГазпром
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