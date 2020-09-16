https://ria.ru/20200916/gaz-1577292992.html

Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T00:27

2020-09-16T00:27

2020-09-16T02:04

россия

северный поток — 2

андрей коболев

нафтогаз украины

германия

сша

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> вряд ли откажется от "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" без санкций со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, такое мнение высказал глава НАК "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз Украины</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kobolev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коболев</a> в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>-канале.Глава "Нафтогаза" добавил, что ситуация с блогером Алексеем Навальным также вряд ли повлияет на позицию Берлина по "Северному потоку — 2". "Поэтому наша тактика состоит в первую очередь в том, чтоб продвигать санкции именно в Вашингтоне", - заключил он.Ранее канцлер ФРГ Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, ряд немецких политиков призвали приостановить реализацию или вовсе завершить проект. Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы некоторых немецких парламентариев остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки со стороны Берлина "Северного потока — 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.Два дня спустя Навального перевезли в Берлин, вскоре после этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В клинике Charite 7 сентября сообщили, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный выложил в соцсетях свою фотографию и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html

https://ria.ru/20200915/bundestag-1577271648.html

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россия

германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, андрей коболев, нафтогаз украины, германия, сша, в мире