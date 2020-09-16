https://ria.ru/20200916/gaz-1577292798.html
В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
ПАО "Газпром" заплатит около 2 миллиардов долларов Украине за транзит газа в 2020 году, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T00:11
2020-09-16T00:11
2020-09-16T00:11
россия
андрей коболев
нафтогаз украины
газпром
украина
экономика
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<strong>КИЕВ, 16 сен - РИА Новости.</strong> ПАО "Газпром" заплатит около 2 миллиардов долларов <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> за транзит газа в 2020 году, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз Украины</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kobolev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коболев</a>."Я думаю, в этом году цифра будет близкой к 2 миллиардов долларов", - сказал Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале во вторник вечером.Он напомнил, что эта сумма обеспечивается за счет принципа "качай или плати".Он добавил, что при успешной реализацией проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" с окончанием контракта между РФ и Украиной "с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет".Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
https://ria.ru/20200808/1575515717.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей коболев, нафтогаз украины, газпром, украина, экономика