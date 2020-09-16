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https://ria.ru/20200916/fotosessiya-1577342471.html
Солистка Little Big попозировала в ванне без одежды
Вокалистка Little Big Софья Таюрская пересняла прошлую неудачную фотосессию в ванной и порадовала поклонников откровенными кадрами. Их она опубликовала в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:55
2020-09-16T18:55
софья таюрская
little big
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Вокалистка Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> пересняла прошлую неудачную фотосессию в ванной и порадовала поклонников откровенными кадрами. Их она опубликовала в Stories в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/?hl=ru">Instagram</a>. Певица предстала перед фанатами без макияжа, лежа в ванне и прикрывшись только пышной пеной. "Я подготовилась. Специально сделала прическу, чтобы сходить в ванну. Класс?"- спросила она у подписчиков. Ранее Таюрская уже пробовала устроить подобную <a href="https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html" target="_blank">фотосессию</a>, однако в прошлый раз у нее ничего не получилось. Вместо красивых фото, девушка опубликовала неудачные и смешные. "В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои", — сообщила солистка поклонникам.
https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html
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софья таюрская, little big, шоу-бизнес

Солистка Little Big попозировала в ванне без одежды

18:55 16.09.2020
10579
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская пересняла прошлую неудачную фотосессию в ванной и порадовала поклонников откровенными кадрами. Их она опубликовала в Stories в Instagram.
© Фото : @sonyatayurskayaСкриншот сторис из инстаграма Софьи Таюрской
Скриншот сторис из инстаграма Софьи Таюрской - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : @sonyatayurskaya
Скриншот сторис из инстаграма Софьи Таюрской
Певица предстала перед фанатами без макияжа, лежа в ванне и прикрывшись только пышной пеной. "Я подготовилась. Специально сделала прическу, чтобы сходить в ванну. Класс?"- спросила она у подписчиков.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 05:16
Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы
Ранее Таюрская уже пробовала устроить подобную фотосессию, однако в прошлый раз у нее ничего не получилось. Вместо красивых фото, девушка опубликовала неудачные и смешные. "В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои", — сообщила солистка поклонникам.
621265
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Софья ТаюрскаяLittle BigШоу-бизнес
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