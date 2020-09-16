https://ria.ru/20200916/fotosessiya-1577342471.html

Солистка Little Big попозировала в ванне без одежды

Вокалистка Little Big Софья Таюрская пересняла прошлую неудачную фотосессию в ванной и порадовала поклонников откровенными кадрами. Их она опубликовала в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:55

2020-09-16T18:55

2020-09-16T18:55

софья таюрская

little big

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Вокалистка Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> пересняла прошлую неудачную фотосессию в ванной и порадовала поклонников откровенными кадрами. Их она опубликовала в Stories в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/?hl=ru">Instagram</a>. Певица предстала перед фанатами без макияжа, лежа в ванне и прикрывшись только пышной пеной. "Я подготовилась. Специально сделала прическу, чтобы сходить в ванну. Класс?"- спросила она у подписчиков. Ранее Таюрская уже пробовала устроить подобную <a href="https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html" target="_blank">фотосессию</a>, однако в прошлый раз у нее ничего не получилось. Вместо красивых фото, девушка опубликовала неудачные и смешные. "В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои", — сообщила солистка поклонникам.

https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, little big, шоу-бизнес