https://ria.ru/20200916/finansy-1577283469.html

Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"

Одна из самых поразительных метаморфоз, которая происходит с западными политиками и чиновниками, — это трансформация в циничных правдорубов, которая случается... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:00

2020-09-16T08:00

2020-09-16T08:00

федеральная резервная система сша

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

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Одна из самых поразительных метаморфоз, которая происходит с западными политиками и чиновниками, — это трансформация в циничных правдорубов, которая случается сразу после того, как они покидают высокие должности и уже не рассчитывают снова попасть в высшие эшелоны власти или корпоративного управления. Это очень заметно в случае европейских политиков, которые после выхода в отставку резко меняют риторику и перестают демонстрировать невероятную любовь к <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> и его ценностям, но и среди американских чиновников встречаются интересные примеры аналогичных изменений сознания. Иногда их высказывания даже кажутся пророческими.Например, экс-председатель <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Алан Маэстро Гринспен, который в некотором смысле является отцом современной американской (и мировой) финансовой системы, внезапно заявил, что вообще-то бюджетный дефицит США — это большая проблема, а официальные оценки сильно преуменьшают серьезность ситуации. Гринспен как в воду глядел, ибо буквально через пару дней после его скандального интервью фаворит президентской гонки <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> предъявил электорату и экспертному сообществу такую бюджетную стратегию, что даже мейнстримные СМИ оказались в легком шоке от уровня предполагаемого дефицита. Флагман американских деловых СМИ Wall Street Journal пишет: "Джо Байден был выдвинут от демократов как умеренный кандидат в президенты, отвергая планы больших государственных расходов, (которые были представлены более) прогрессивными соперниками как непозволительно дорогие. В ходе всеобщей избирательной кампании он предложил свою собственную (бюджетную) платформу на много триллионов долларов, которая, как показало новое исследование, подтолкнет долгосрочные расходы Вашингтона к самому высокому уровню за десятилетия... "Это самое крупное предложенное увеличение расходов кандидатом в президенты со времен Джорджа Макговерна", — считает Кент Сметтерс, профессор экономики Уортонской школы бизнеса при <a href="http://ria.ru/organization_Pensilvanskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильванском университете</a>, курирующий проект бюджетного моделирования. Профессор имеет в виду проигравшего кандидата в президенты от Демократической партии 1972 года, баллотировавшегося на либеральной платформе, которая включала гарантированный минимальный доход для всех американцев. <...> Штаб Байдена заявил, что <a href="https://www.wsj.com/articles/biden-after-rejecting-progressive-spending-plans-now-hones-multi-trillion-dollar-budget-11600075802" target="_blank">не может подтвердить</a> точность цифр уортонской модели и не будет обнародовать свою собственную смету".С учетом отказа штаба Байдена показать собственные цифры можно предположить, что этих цифр или нет в природе (то есть бюджетные ассигнования рассматриваются независимо от их будущих последствий), или они настолько неприятны с электоральной точки зрения (ибо далеко не каждый американец верит в то, что деньги растут на деревьях), что лучше эти реальные цифры никому не показывать.<a href="http://ria.ru/person_Alan_Grinspen/" target="_blank" data-auto="true">Алан Гринспен</a> комментировал ситуацию в экономике, опираясь на текущий дефицит в три триллиона долларов и без учета сценария, в котором команда Байдена сильно расширяет бюджетную дыру. Но даже нынешний уровень бюджетной самодеятельности вызывает больное беспокойство у бывшего главного банкира Америки.CNBC пересказывает позицию пессимистично настроенного гуру американской банковской системы: "Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен сказал, что самые большие экономические проблемы в США — это инфляция и дефицит бюджета: "В целом я считаю, что прогноз инфляции, к сожалению, негативный, и это, по сути, результат того, что социальные расходы вытесняют частные инвестиции и рост производительности". <…> Что касается бюджетного дефицита, Гринспен заявил, что несбалансированность расходов федерального правительства "выходит из-под контроля". К июлю <a href="https://www.cnbc.com/2020/09/10/alan-greenspan-lists-inflation-and-the-budget-deficit-as-his-biggest-concerns.html" target="_blank">дефицит бюджета</a> на 2020 финансовый год составил 2,45 триллиона долларов, что стало побочным продуктом увеличения государственных расходов на то, чтобы провести экономику через пандемию и (сопутствующие) ограничения экономической деятельности".Впрочем, от патриарха финансового мира досталось не только политикам и чиновникам, которые отвечают за бюджетную политику, но и американской государственной системе в целом. Говоря об эпидемии коронавируса и ее последствиях, Гринспен с грустью констатировал: "Мы мало что знаем и поэтому очень много притворяемся". Можно предположить, что преклонный возраст, финансовая независимость, тяжелый характер и память, в которой хранится множество неприятных секретов, дают бывшему руководителю ФРС некоторый уровень неуязвимости и возможность игнорировать последствия своих откровений.По очевидным причинам политического характера никто из действующих политиков — не важно, идет ли речь о команде Байдена, или о Трампе, — не пойдет на ограничение бюджетного дефицита и на борьбу с инфляцией, которая в случае Соединенных Штатов концентрируется не в стоимости условного гамбургера, а в стоимости жилья, образования и медицины, что не отражается в официальной статистике. Начиная примерно с 2014 года иностранцы перестали финансировать американские бюджетные дефициты через покупку гособлигаций, и это четко видно из статистики Минфина США, который фиксирует в основном нетто-продажи иностранцами государственных долговых обязательств Штатов, что приводит к тому, что все растущие бюджетные (военные и социальные) расходы приходится <a href="https://tradingeconomics.com/united-states/foreign-bond-investment" target="_blank">финансировать во все большей мере из печатного станка</a>. Почти любая другая страна, кроме США, которые являются счастливыми обладателями привилегии печатания главной валюты международной торговли, уже давно бы столкнулась с кризисом, напоминающим валютный кризис в <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентине</a>, но Вашингтону пока удается выйти сухим из воды. По оценке министра финансов Мнучина, "<a href="https://www.cnbc.com/2020/09/14/steven-mnuchin-now-isnt-the-time-to-worry-about-the-deficit-fed-balance-sheet.html" target="_blank">сейчас не время беспокоиться</a> о бюджетном дефиците или балансе Федрезерва", и с точки зрения политической логики он однозначно прав, ибо на носу президентские выборы. Но в долгосрочной перспективе, скорее всего, правым окажется Алан Гринспен, потому что запас прочности американской финансовой системы не безграничен, а процесс дедолларизации мировой финансовой системы запущен благодаря усилиям Трампа и его предшественников. И это значит, что, когда настанет момент срочной необходимости решения этой проблемы, исправить ее будет уже невозможно.

https://ria.ru/20200717/1574430303.html

https://ria.ru/20200610/1572778753.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574313954.html

https://ria.ru/20200210/1564481245.html

https://ria.ru/20180523/1521126726.html

wiking7000 когда наступит критический момент дедоларизации - будет большая война... просто так ястребы свои позиции не сдадут! все к этому и идет. 222

Буддийская мудрость И конечно американцы не откажутся от возможности продавать в европейские страны российский СПГ со своей наценкой. Если все будет хорошо с "потоками", то в 2019 году украинскую ГТС можно будет отправлять на свалку, но газ-то стране нужен будет. Даже очень нищим остаткам Украины нужен будет газ. И американцы им этот газ продадут и поставят на новый терминал возведенный за очередной кабальный кредит. Газ будет дорогим-дорогим, но зато как бы не российским. 166

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сша

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Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

федеральная резервная система сша, министерство финансов рф (минфин россии), сша, авторы