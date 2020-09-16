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Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России
Российское посольство ответило на высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд об "экономической слабости и плохой демографии" России и о том, что ее время... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:24
2020-09-16T18:30
керсти кальюлайд
барак обама
москва
эстония
европа
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российское посольство ответило на высказывания президента Эстонии <a href="http://ria.ru/person_Kersti_Kaljulajjd/" target="_blank" data-auto="true">Керсти Кальюлайд</a> об "экономической слабости и плохой демографии" России и о том, что ее время "начинает подходить к концу".Дипломаты напомнили, что у прогнозов такого рода есть длинная предыстория и за более чем тысячелетнее существование России тому немало примеров."Списать нашу страну со счетов пытался президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a>, объявив о том, что ее экономика "разорвана в клочья" санкциями", — добавили в посольстве.Посольство отмечает, что, пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами. "Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово "импортозамещение", а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро", — говорится в комментарии посольства, имеющегося в распоряжении РИА Новости."О вреде этих санкций для экономики <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и усталости от них можно услышать и в самой <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> с учетом того, что товарооборот между нашими странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 миллиарда долларов в 2014 году до 2,9 миллиарда долларов в 2019 году)", — добавили в дипмиссии.По мнению российских дипломатов, различные "карательные меры" не стали препятствием для проведения в России знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований — таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 году. О технологической же мощи России наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 километров."В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего. При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо", — говорится в документе.
https://ria.ru/20200715/1574374581.html
https://ria.ru/20200715/1574382726.html
А сама-то Эстония еще дышит? Они вообще, похоже, не размножаются. Молодежь по заграницам копейки сшибает. Какая у них демография может быть...
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Доколе Россия будет признавать выборы в странах, в которых имеются неграждане, которые в основном русские и русскоязычные?!
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москва
эстония
европа
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керсти кальюлайд, барак обама, москва, эстония, европа, в мире

Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России

17:24 16.09.2020 (обновлено: 18:30 16.09.2020)
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik / Вадим Анцупов
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен — РИА Новости. Российское посольство ответило на высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд об "экономической слабости и плохой демографии" России и о том, что ее время "начинает подходить к концу".
Дипломаты напомнили, что у прогнозов такого рода есть длинная предыстория и за более чем тысячелетнее существование России тому немало примеров.

"Не удалось сломать Русь в период татаро-монгольского ига. Не справилась с российским государством наполеоновская "Великая армия". В апреле 1945 года в подземном бункере нашел свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать "жизненное пространство" для провозглашенного им Третьего рейха", — отметили в дипмиссии.

"Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика "разорвана в клочья" санкциями", — добавили в посольстве.
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Посольство отмечает, что, пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами. "Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово "импортозамещение", а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро", — говорится в комментарии посольства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"О вреде этих санкций для экономики Европы и усталости от них можно услышать и в самой Эстонии с учетом того, что товарооборот между нашими странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 миллиарда долларов в 2014 году до 2,9 миллиарда долларов в 2019 году)", — добавили в дипмиссии.
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По мнению российских дипломатов, различные "карательные меры" не стали препятствием для проведения в России знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований — таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 году. О технологической же мощи России наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 километров.
"В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего. При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с Москвой, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо", — говорится в документе.
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Керсти КальюлайдБарак ОбамаМоскваЭстонияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
А сама-то Эстония еще дышит? Они вообще, похоже, не размножаются. Молодежь по заграницам копейки сшибает. Какая у них демография может быть...
16 сентября, 17:31
ФВФея Волшебная
10660101
Доколе Россия будет признавать выборы в странах, в которых имеются неграждане, которые в основном русские и русскоязычные?!
16 сентября, 17:33
HBHoma Brut2020
10410310
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