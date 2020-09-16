https://ria.ru/20200916/estoniya-1577336234.html

Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России

Российское посольство ответило на высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд об "экономической слабости и плохой демографии" России и о том, что ее время... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:24

2020-09-16T17:24

2020-09-16T18:30

керсти кальюлайд

барак обама

москва

эстония

европа

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российское посольство ответило на высказывания президента Эстонии <a href="http://ria.ru/person_Kersti_Kaljulajjd/" target="_blank" data-auto="true">Керсти Кальюлайд</a> об "экономической слабости и плохой демографии" России и о том, что ее время "начинает подходить к концу".Дипломаты напомнили, что у прогнозов такого рода есть длинная предыстория и за более чем тысячелетнее существование России тому немало примеров."Списать нашу страну со счетов пытался президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a>, объявив о том, что ее экономика "разорвана в клочья" санкциями", — добавили в посольстве.Посольство отмечает, что, пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами. "Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово "импортозамещение", а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро", — говорится в комментарии посольства, имеющегося в распоряжении РИА Новости."О вреде этих санкций для экономики <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и усталости от них можно услышать и в самой <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> с учетом того, что товарооборот между нашими странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 миллиарда долларов в 2014 году до 2,9 миллиарда долларов в 2019 году)", — добавили в дипмиссии.По мнению российских дипломатов, различные "карательные меры" не стали препятствием для проведения в России знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований — таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 году. О технологической же мощи России наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 километров."В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего. При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо", — говорится в документе.

https://ria.ru/20200715/1574374581.html

https://ria.ru/20200715/1574382726.html

Фея Волшебная А сама-то Эстония еще дышит? Они вообще, похоже, не размножаются. Молодежь по заграницам копейки сшибает. Какая у них демография может быть... 114

Homa Brut2020 Доколе Россия будет признавать выборы в странах, в которых имеются неграждане, которые в основном русские и русскоязычные?! 109

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москва

эстония

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керсти кальюлайд, барак обама, москва, эстония, европа, в мире