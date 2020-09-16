Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/energetika-1577348510.html
Лукашенко считает, что с Россией можно договариваться в сфере энергетики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с российским правительством возможно договариваться в сфере энергетики, в том числе "разговаривать и по... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:32
2020-09-16T20:32
россия
александр лукашенко
владимир семашко
владимир путин
сочи
минск
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_0:0:2985:1680_1400x0_80_0_0_2ec126a2cb9f5c98c23d2003fe7fb39f.jpg
<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что с российским правительством возможно договариваться в сфере энергетики, в том числе "разговаривать и по ценам и так далее".На встрече с политическим активом в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Лукашенко рассказал, что обсудил в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> сотрудничество в энергетике."Мы не погружались в конкретные цифры и прочее. Но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер (посол Беларуси в России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semashko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семашко</a>, который наделен и полномочиями вице-премьера в вопросах сотрудничества с Россией - ред.), он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам и так далее и тому подобное", - приводит слова белорусского президента агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По его словам, еще один вопрос на переговорах - доступ на рынки. "Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия, пускай руководители встречаются, министры, надо, чтобы они сами встречались и торговали между собой. Я говорю: окей, меня это устраивает", - сказал Лукашенко.Кроме того, продолжил он, Путин предложил параллельно с контактами руководителей предприятий и крупных холдингов активизировать региональное сотрудничество. "Я говорю: в тему, в конце сентября будет Форум регионов (Белоруссии и России - ред.), мы начнем интенсифицировать общение губернаторов. Это великое дело. Они там решат многое", - отметил глава государства.По его словам, "Семашко уже по пути из Сочи ночью докладывал, что они с министром промышленности проехали по России и на 290 миллионов долларов контрактов привезли - БелАЗы, <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>ы и прочее". "Заключили договоры. Треть миллиарда, это большие деньги. То есть надо шевелиться", - подчеркнул президент.По словам Лукашенко, он и Путин уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны. "Это было мое предложение, и мы должны проводить учения. Мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армия, которая не воюет, это не армия. Так хоть учения надо проводить", - сказал белорусский президент.В целом он отметил, что лидеры обсудили весь комплекс вопросов, разговор длился почти 5 часов. "Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров. МИД, правительства, президенты - эта формула была разработана до выборов", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220297.html
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html
А с Лукашенко хоть кто то хочет говорить кроме России?
13
Снова начал кота за одно место тянуть. Ждёт предложений от Китая. И надеется, что его песенка ещё не спета. Думает только о себе.
13
4
россия
сочи
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_65:0:2794:2047_1400x0_80_0_0_c7e326948effec247ea312b182372afc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, владимир семашко, владимир путин, сочи, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Лукашенко считает, что с Россией можно договариваться в сфере энергетики

20:32 16.09.2020
745
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с российским правительством возможно договариваться в сфере энергетики, в том числе "разговаривать и по ценам и так далее".
На встрече с политическим активом в среду в Минске Лукашенко рассказал, что обсудил в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в энергетике.
"Мы не погружались в конкретные цифры и прочее. Но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер (посол Беларуси в России Владимир Семашко, который наделен и полномочиями вице-премьера в вопросах сотрудничества с Россией - ред.), он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам и так далее и тому подобное", - приводит слова белорусского президента агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, еще один вопрос на переговорах - доступ на рынки. "Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия, пускай руководители встречаются, министры, надо, чтобы они сами встречались и торговали между собой. Я говорю: окей, меня это устраивает", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:07Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
Кроме того, продолжил он, Путин предложил параллельно с контактами руководителей предприятий и крупных холдингов активизировать региональное сотрудничество. "Я говорю: в тему, в конце сентября будет Форум регионов (Белоруссии и России - ред.), мы начнем интенсифицировать общение губернаторов. Это великое дело. Они там решат многое", - отметил глава государства.
По его словам, "Семашко уже по пути из Сочи ночью докладывал, что они с министром промышленности проехали по России и на 290 миллионов долларов контрактов привезли - БелАЗы, МАЗы и прочее". "Заключили договоры. Треть миллиарда, это большие деньги. То есть надо шевелиться", - подчеркнул президент.
По словам Лукашенко, он и Путин уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны. "Это было мое предложение, и мы должны проводить учения. Мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армия, которая не воюет, это не армия. Так хоть учения надо проводить", - сказал белорусский президент.
В целом он отметил, что лидеры обсудили весь комплекс вопросов, разговор длился почти 5 часов. "Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров. МИД, правительства, президенты - эта формула была разработана до выборов", - отметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:32Распространение нового коронавируса
Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной
28100039
Обсудить 4
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир СемашкоВладимир ПутинСочиМинскБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
Популярные комментарии
А с Лукашенко хоть кто то хочет говорить кроме России?
16 сентября, 20:46
iil.1964
801004
Снова начал кота за одно место тянуть. Ждёт предложений от Китая. И надеется, что его песенка ещё не спета. Думает только о себе.
16 сентября, 20:47
Александр НевскийАлександр Невский
800302
Рекомендуем
Шествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии. Стоп-кадр видео
В Минске состоялся "крестный ход" за мир в стране
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Врачи пришили жителю Башкирии ампутированную косилкой стопу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты
Лука Сафронов-Затравкин
Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию
Инспектор ГИБДД
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Грызлов: Киев отказывается повышать открытость работы группы по Донбассу
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов
Александр Дрыманов во время оглашения приговора в Московском городском суде
Апелляционный суд оставил приговор генералу Дрыманову без изменений
Светлана Тихановская
Тихановскую пригласили посетить Европарламент
Продажа сигарет
Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Алексей Навальный
США и Британия призвали Россию к прозрачности по делу Навального
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
Лента новостейМолния