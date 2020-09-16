https://ria.ru/20200916/energetika-1577348510.html

Лукашенко считает, что с Россией можно договариваться в сфере энергетики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с российским правительством возможно договариваться в сфере энергетики, в том числе "разговаривать и по... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:32

2020-09-16T20:32

2020-09-16T20:32

россия

александр лукашенко

владимир семашко

владимир путин

сочи

минск

белоруссия

минский автомобильный завод

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что с российским правительством возможно договариваться в сфере энергетики, в том числе "разговаривать и по ценам и так далее".На встрече с политическим активом в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Лукашенко рассказал, что обсудил в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> сотрудничество в энергетике."Мы не погружались в конкретные цифры и прочее. Но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер (посол Беларуси в России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semashko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семашко</a>, который наделен и полномочиями вице-премьера в вопросах сотрудничества с Россией - ред.), он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам и так далее и тому подобное", - приводит слова белорусского президента агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По его словам, еще один вопрос на переговорах - доступ на рынки. "Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия, пускай руководители встречаются, министры, надо, чтобы они сами встречались и торговали между собой. Я говорю: окей, меня это устраивает", - сказал Лукашенко.Кроме того, продолжил он, Путин предложил параллельно с контактами руководителей предприятий и крупных холдингов активизировать региональное сотрудничество. "Я говорю: в тему, в конце сентября будет Форум регионов (Белоруссии и России - ред.), мы начнем интенсифицировать общение губернаторов. Это великое дело. Они там решат многое", - отметил глава государства.По его словам, "Семашко уже по пути из Сочи ночью докладывал, что они с министром промышленности проехали по России и на 290 миллионов долларов контрактов привезли - БелАЗы, <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>ы и прочее". "Заключили договоры. Треть миллиарда, это большие деньги. То есть надо шевелиться", - подчеркнул президент.По словам Лукашенко, он и Путин уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны. "Это было мое предложение, и мы должны проводить учения. Мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армия, которая не воюет, это не армия. Так хоть учения надо проводить", - сказал белорусский президент.В целом он отметил, что лидеры обсудили весь комплекс вопросов, разговор длился почти 5 часов. "Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров. МИД, правительства, президенты - эта формула была разработана до выборов", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220297.html

https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html

il.1964 А с Лукашенко хоть кто то хочет говорить кроме России? 13

Александр Невский Снова начал кота за одно место тянуть. Ждёт предложений от Китая. И надеется, что его песенка ещё не спета. Думает только о себе. 13

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россия

сочи

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир семашко, владимир путин, сочи, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире