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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/ekologiya-1577328098.html
Подмосковье вошло в топ-5 по уровню поглощения лесами вредных веществ
Московский регион вошел в топ-5 по уровню поглощения загрязнителей природными лесами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:57
2020-09-16T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Московский регион вошел в топ-5 по уровню поглощения загрязнителей природными лесами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Исследование провели ученые географического факультета Московского государственного университета. Целью работы было установить плотность лесов, необходимых для эффективной очистки воздушного бассейна от выбросов стационарных источников. Всего было проверено 130 городов."По итогам исследования был составлен рейтинг регионов. Московский регион занял четвертое место по уровню поглощения лесами вредных веществ с показателем 8,2%. Впереди <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и Подмосковья оказались только Кабардино-Балкария, Калужская и Воронежская области", — говорится в сообщении.Рейтинг замкнули <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> и Ленобласть. Нулевое поглощение отмечено в Калмыкии, Волгоградской и <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской областях</a>, а также в Ненецком АО.
https://realty.ria.ru/20190312/1551722266.html
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московская область (подмосковье)

Подмосковье вошло в топ-5 по уровню поглощения лесами вредных веществ

15:57 16.09.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаОсобо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья
Особо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московский регион вошел в топ-5 по уровню поглощения загрязнителей природными лесами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Исследование провели ученые географического факультета Московского государственного университета. Целью работы было установить плотность лесов, необходимых для эффективной очистки воздушного бассейна от выбросов стационарных источников. Всего было проверено 130 городов.
"По итогам исследования был составлен рейтинг регионов. Московский регион занял четвертое место по уровню поглощения лесами вредных веществ с показателем 8,2%. Впереди Москвы и Подмосковья оказались только Кабардино-Балкария, Калужская и Воронежская области", — говорится в сообщении.
Рейтинг замкнули Санкт-Петербург и Ленобласть. Нулевое поглощение отмечено в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Ненецком АО.
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