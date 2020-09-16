https://ria.ru/20200916/egipet-1577301388.html
Названо число туристов, посетивших курорты Египта после 1 июля
Число туристов, посетивших египетские курорты на Красном море с момента возобновления международного авиасообщения, превысило 200 тысяч, заявил министр туризма... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:11
2020-09-16T10:11
2020-09-16T10:11
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
египет
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<strong>КАИР, 16 сен — РИА Новости.</strong> Число туристов, посетивших египетские курорты на Красном море с момента возобновления международного авиасообщения, превысило 200 тысяч, заявил министр туризма Халед аль-Анани."Провинции Южный Синай и Красное море приняли более 200 тысяч туристов, они уже вернулись в свои страны после отдыха", — заявил министр в Ереване, где провел встречу с представителями местных турагентств, авиакомпаний и СМИ. Визит приурочен к восстановлению авиасообщения между Арменией и Египтом, запланированному на четверг, отмечается в полученном РИА Новости пресс-релизе Минтуризма арабской страны.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.Заплатив 30 долларов, анализ можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам.Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.По данным Минздрава Египта, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 84 тысячи человек, скончались более 5,6 тысячи пациентов. На прошлой неделе в стране ежедневно регистрировалось менее двухсот случаев COVID-19. Рекордным с марта, когда в стране началась эпидемия COVID-19, стало 19 июня – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая.
https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
хургада
шарм-эш-шейх
египет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет
КАИР, 16 сен — РИА Новости. Число туристов, посетивших египетские курорты на Красном море с момента возобновления международного авиасообщения, превысило 200 тысяч, заявил министр туризма Халед аль-Анани.
"Провинции Южный Синай и Красное море приняли более 200 тысяч туристов, они уже вернулись в свои страны после отдыха", — заявил министр в Ереване, где провел встречу с представителями местных турагентств, авиакомпаний и СМИ.
Визит приурочен к восстановлению авиасообщения между Арменией и Египтом, запланированному на четверг, отмечается в полученном РИА Новости пресс-релизе Минтуризма арабской страны.
Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
Заплатив 30 долларов, анализ можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам.
Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.
По данным Минздрава Египта, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 84 тысячи человек, скончались более 5,6 тысячи пациентов. На прошлой неделе в стране ежедневно регистрировалось менее двухсот случаев COVID-19. Рекордным с марта, когда в стране началась эпидемия COVID-19, стало 19 июня – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая.