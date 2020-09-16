https://ria.ru/20200916/efremov-1577348769.html

Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:37

2020-09-16T20:37

2020-09-16T20:37

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

ева меркачева

владимир ленин (владимир ульянов)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>."Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения", - процитировала Меркачева слова Ефремова.Она добавила, что, по словам артиста, представители Чувашии уже готовят обращение во <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>. Правозащитница также рассказала, что у Ефремова теперь два адвоката - один из Чувашии, а второго наняла жена актера.Как добавила Меркачева, Ефремов не считает, что приговор как-то связан с проектом "Гражданин поэт", в котором он читал стихи.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://ria.ru/20200916/efremov-1577342175.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, ева меркачева, владимир ленин (владимир ульянов), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия