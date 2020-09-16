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https://ria.ru/20200916/efremov-1577348769.html
Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов
Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:37
2020-09-16T20:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
ева меркачева
владимир ленин (владимир ульянов)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>."Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения", - процитировала Меркачева слова Ефремова.Она добавила, что, по словам артиста, представители Чувашии уже готовят обращение во <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>. Правозащитница также рассказала, что у Ефремова теперь два адвоката - один из Чувашии, а второго наняла жена актера.Как добавила Меркачева, Ефремов не считает, что приговор как-то связан с проектом "Гражданин поэт", в котором он читал стихи.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://ria.ru/20200916/efremov-1577342175.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, ева меркачева, владимир ленин (владимир ульянов), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

20:37 16.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения", - процитировала Меркачева слова Ефремова.
Она добавила, что, по словам артиста, представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН. Правозащитница также рассказала, что у Ефремова теперь два адвоката - один из Чувашии, а второго наняла жена актера.
Как добавила Меркачева, Ефремов не считает, что приговор как-то связан с проектом "Гражданин поэт", в котором он читал стихи.
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕва МеркачеваВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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