https://ria.ru/20200916/efremov-1577342175.html

Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:46

2020-09-16T18:46

2020-09-16T19:25

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

онк

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Осуждённый за смертельное ДТП артист <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (<a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvenno-nabljudatelnaja_ko" target="_blank">ОНК</a>) Алексей Мельников."Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра", - написал правозащитник в <a href="https://tlg.fyi/s/avmelnikov/150" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

https://ria.ru/20200916/efremov-1577294657.html

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Мила Юрьева Мы вашим театром тов. Ефремов и на воле по горло сыты. 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, происшествия