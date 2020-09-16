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https://ria.ru/20200916/efremov-1577342175.html
Ефремов предложил создать Российский тюремный театр
Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:46
2020-09-16T19:25
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Осуждённый за смертельное ДТП артист <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (<a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvenno-nabljudatelnaja_ko" target="_blank">ОНК</a>) Алексей Мельников."Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра", - написал правозащитник в <a href="https://tlg.fyi/s/avmelnikov/150" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
https://ria.ru/20200916/efremov-1577294657.html
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Мы вашим театром тов. Ефремов и на воле по горло сыты.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, происшествия

Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

18:46 16.09.2020 (обновлено: 19:25 16.09.2020)
10749
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра", - написал правозащитник в Telegram.
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Популярные комментарии
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16 сентября, 18:49
Илья JlordИлья Jlord
5400003
Мы вашим театром тов. Ефремов и на воле по горло сыты.
16 сентября, 18:53
Мила ЮрьеваМила Юрьева
3730000
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