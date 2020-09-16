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https://ria.ru/20200916/efremov-1577294657.html
Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова в суде
В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на сестру артиста Анастасию. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T06:04
2020-09-16T06:41
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> В папке <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank">Стархит</a>" со ссылкой на сестру артиста Анастасию.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него была только папка.Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он "все понимал"."Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.По мнению Анастасии Ефремовой, у тех, кто "со злорадством" требовал наказать артиста, ничего не получилось. "Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время", - заявила сестра актера.Она выразила мнение, что для ее брата "не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности".Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html
Хотел перед судом пьеску разыграть, да пропитый мозг забыл это сделать.
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Тупое решение и желание потерпевших!!! Ни себе ни людям, неумные люди!!!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова в суде

06:04 16.09.2020 (обновлено: 06:41 16.09.2020)
22930
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на сестру артиста Анастасию.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него была только папка.
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Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он "все понимал".
"Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.
По мнению Анастасии Ефремовой, у тех, кто "со злорадством" требовал наказать артиста, ничего не получилось. "Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время", - заявила сестра актера.
Она выразила мнение, что для ее брата "не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности".
Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Хотел перед судом пьеску разыграть, да пропитый мозг забыл это сделать.
16 сентября, 06:31
ЛКЛысый Кучерявый
4611007
Тупое решение и желание потерпевших!!! Ни себе ни людям, неумные люди!!!
16 сентября, 07:08
Максим БулановМаксим Буланов
3000132
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