https://ria.ru/20200916/efremov-1577294657.html

Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова в суде

В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на сестру артиста Анастасию. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T06:04

2020-09-16T06:04

2020-09-16T06:41

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> В папке <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank">Стархит</a>" со ссылкой на сестру артиста Анастасию.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него была только папка.Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он "все понимал"."Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.По мнению Анастасии Ефремовой, у тех, кто "со злорадством" требовал наказать артиста, ничего не получилось. "Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время", - заявила сестра актера.Она выразила мнение, что для ее брата "не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности".Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html

Лысый Кучерявый Хотел перед судом пьеску разыграть, да пропитый мозг забыл это сделать. 62

Максим Буланов Тупое решение и желание потерпевших!!! Ни себе ни людям, неумные люди!!! 36

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия