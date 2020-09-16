https://ria.ru/20200916/efremov-1577294657.html
Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова в суде
В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на сестру артиста Анастасию. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T06:04
2020-09-16T06:04
2020-09-16T06:41
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> В папке <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank">Стархит</a>" со ссылкой на сестру артиста Анастасию.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него была только папка.Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он "все понимал"."Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.По мнению Анастасии Ефремовой, у тех, кто "со злорадством" требовал наказать артиста, ничего не получилось. "Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время", - заявила сестра актера.Она выразила мнение, что для ее брата "не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности".Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html
Лысый Кучерявый
Хотел перед судом пьеску разыграть, да пропитый мозг забыл это сделать.
62
Максим Буланов
Тупое решение и желание потерпевших!!! Ни себе ни людям, неумные люди!!!
36
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москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
В папке Михаила Ефремова
, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, об этом сообщает "Стархит
" со ссылкой на сестру артиста Анастасию.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы
признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него была только папка.
Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он "все понимал".
"Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.
По мнению Анастасии Ефремовой, у тех, кто "со злорадством" требовал наказать артиста, ничего не получилось. "Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время", - заявила сестра актера.
Она выразила мнение, что для ее брата "не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности".
Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.