Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/dvigatel-1577293996.html
В США рассказали, когда откажутся от российского двигателя РД-180
Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 в середине 2020-х... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:15
2020-09-16T04:41
россия
рд-180
космос - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f3a38fded834ff2498660c813857a6dc.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем <a href="http://ria.ru/product_RD-180/" target="_blank" data-auto="true">РД-180</a> в середине 2020-х годов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании Джули Арнольд.Двигатель РД-180 производится в НПО <a href="http://ria.ru/organization_NPO_EHnergomash/" target="_blank" data-auto="true">Энергомаш</a> (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") и используется на первой ступени ракеты Atlas-5. ULA предоставляет пусковые услуги с помощью Atlas-5.Однако, по ее словам, этот срок "может измениться в зависимости от спроса клиентов".Всего, по данным НПО Энергомаш, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> было отправлено 116 двигателей РД-180, из которых 91 двигатель уже использован. В 2020 году ожидается поставка еще шести РД-180.В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы <a href="http://ria.ru/organization_Blue_Origin/" target="_blank" data-auto="true">Blue Origin</a>. Между тем планируется найти применение РД-180 в России - в ракетах среднего класса "Союз-6" и сверхтяжелого "<a href="http://ria.ru/organization_basketball_bc_enisey/" target="_blank" data-auto="true">Енисей</a>".
https://ria.ru/20200916/bespilotnik-1577293918.html
У США не было пилотируемых кораблей более 10 лет... Это ужасный позор, как и закрытие нежизнеспособной программы Шаттл. Только в этом году США сделали наконец копию российского Союза и запустили недоделанный прототип с ужасным риском для МКС... Так что эти слова - всего лишь слова...
57
Между тем, на недавних слушаниях в Конгрессе, представители промышленности заявили, что для копирования РД-180, того самого BE-4, требуется минимум 10 лет. Кому верить? Глупой американской пропаганде или докладу в Конгрессе?
42
11
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_595b4f31ee893eda56e212484788c141.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рд-180, космос - риа наука, сша

В США рассказали, когда откажутся от российского двигателя РД-180

03:15 16.09.2020 (обновлено: 04:41 16.09.2020)
18279
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ракетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 в середине 2020-х годов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании Джули Арнольд.
Двигатель РД-180 производится в НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") и используется на первой ступени ракеты Atlas-5. ULA предоставляет пусковые услуги с помощью Atlas-5.
"Наш текущий план - вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов", - сказала Арнольд.
Однако, по ее словам, этот срок "может измениться в зависимости от спроса клиентов".
Всего, по данным НПО Энергомаш, в США было отправлено 116 двигателей РД-180, из которых 91 двигатель уже использован. В 2020 году ожидается поставка еще шести РД-180.
В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы Blue Origin. Между тем планируется найти применение РД-180 в России - в ракетах среднего класса "Союз-6" и сверхтяжелого "Енисей".
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 03:09
В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
32130106311
Обсудить 11
РоссияРД-180Космос - РИА НаукаСША
Популярные комментарии
У США не было пилотируемых кораблей более 10 лет... Это ужасный позор, как и закрытие нежизнеспособной программы Шаттл. Только в этом году США сделали наконец копию российского Союза и запустили недоделанный прототип с ужасным риском для МКС... Так что эти слова - всего лишь слова...
16 сентября, 05:42
ИЯИбрагим Яблоков
3100008
Между тем, на недавних слушаниях в Конгрессе, представители промышленности заявили, что для копирования РД-180, того самого BE-4, требуется минимум 10 лет. Кому верить? Глупой американской пропаганде или докладу в Конгрессе?
16 сентября, 05:47
ИЯИбрагим Яблоков
2701003
Рекомендуем
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
Нефть
Нефти предрекли обрушение спроса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова
Женские джинсы
Какая одежда вредит вашему здоровью
Сбитый американский самолет в Венесуэле
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США
Борис Корчевников
Корчевников рассказал о своей болезни
Международная космическая станция
Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран
Судно для достройки "Северного потока — 2" направилось в Германию
Михаил Горбачев и Гельмут Коль
Названа трагическая ошибка Горбачева
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова в суде
Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева
"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Алоэ вера
Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Алексей Навальный
В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
Лента новостейМолния