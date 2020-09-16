https://ria.ru/20200916/dvigatel-1577293996.html

В США рассказали, когда откажутся от российского двигателя РД-180

Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 в середине 2020-х... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:15

2020-09-16T03:15

2020-09-16T04:41

россия

рд-180

космос - риа наука

сша

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем <a href="http://ria.ru/product_RD-180/" target="_blank" data-auto="true">РД-180</a> в середине 2020-х годов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании Джули Арнольд.Двигатель РД-180 производится в НПО <a href="http://ria.ru/organization_NPO_EHnergomash/" target="_blank" data-auto="true">Энергомаш</a> (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") и используется на первой ступени ракеты Atlas-5. ULA предоставляет пусковые услуги с помощью Atlas-5.Однако, по ее словам, этот срок "может измениться в зависимости от спроса клиентов".Всего, по данным НПО Энергомаш, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> было отправлено 116 двигателей РД-180, из которых 91 двигатель уже использован. В 2020 году ожидается поставка еще шести РД-180.В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы <a href="http://ria.ru/organization_Blue_Origin/" target="_blank" data-auto="true">Blue Origin</a>. Между тем планируется найти применение РД-180 в России - в ракетах среднего класса "Союз-6" и сверхтяжелого "<a href="http://ria.ru/organization_basketball_bc_enisey/" target="_blank" data-auto="true">Енисей</a>".

https://ria.ru/20200916/bespilotnik-1577293918.html

Ибрагим Яблоков У США не было пилотируемых кораблей более 10 лет... Это ужасный позор, как и закрытие нежизнеспособной программы Шаттл. Только в этом году США сделали наконец копию российского Союза и запустили недоделанный прототип с ужасным риском для МКС... Так что эти слова - всего лишь слова... 57

Ибрагим Яблоков Между тем, на недавних слушаниях в Конгрессе, представители промышленности заявили, что для копирования РД-180, того самого BE-4, требуется минимум 10 лет. Кому верить? Глупой американской пропаганде или докладу в Конгрессе? 42

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рд-180, космос - риа наука, сша