https://ria.ru/20200916/dtp-1577360848.html

В Москве в ДТП с автобусом пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате ДТП с участием автобуса на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T23:11

2020-09-16T23:11

2020-09-16T23:11

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок пострадал в результате ДТП с участием автобуса на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtOperativno/1930" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."На Алтуфьевском шоссе, 6 произошло ДТП с участием автомобиля и 803 автобуса. Водитель автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию, в результате в салоне автобуса упал ребёнок. В сопровождении матери его доставили в медучреждение для осмотра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия