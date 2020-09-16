https://ria.ru/20200916/dtp-1577360848.html
В Москве в ДТП с автобусом пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате ДТП с участием автобуса на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:11
2020-09-16T23:11
2020-09-16T23:11
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок пострадал в результате ДТП с участием автобуса на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtOperativno/1930" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."На Алтуфьевском шоссе, 6 произошло ДТП с участием автомобиля и 803 автобуса. Водитель автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию, в результате в салоне автобуса упал ребёнок. В сопровождении матери его доставили в медучреждение для осмотра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия