https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html

В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП

Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:46

2020-09-16T20:46

2020-09-16T20:46

гумвд

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>."В 19.45 на пересечении улицы Велозаводской и улицы 1-й Машиностроения произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской помощи, которая после столкновения опрокинулась. В ней пострадал, по предварительным данным, один человек", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20200915/dtp-1577287773.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия