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https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:46
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москва
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>."В 19.45 на пересечении улицы Велозаводской и улицы 1-й Машиностроения произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской помощи, которая после столкновения опрокинулась. В ней пострадал, по предварительным данным, один человек", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200915/dtp-1577287773.html
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60
гумвд, москва, происшествия

В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП

20:46 16.09.2020
965
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"В 19.45 на пересечении улицы Велозаводской и улицы 1-й Машиностроения произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской помощи, которая после столкновения опрокинулась. В ней пострадал, по предварительным данным, один человек", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:16
В ДТП на юге Москвы погиб человек
1023103
Обсудить 1
ГУМВДМоскваПроисшествия
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