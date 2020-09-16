https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:46
2020-09-16T20:46
2020-09-16T20:46
гумвд
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>."В 19.45 на пересечении улицы Велозаводской и улицы 1-й Машиностроения произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской помощи, которая после столкновения опрокинулась. В ней пострадал, по предварительным данным, один человек", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200915/dtp-1577287773.html
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия