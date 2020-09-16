https://ria.ru/20200916/drymanov-1577349164.html

Апелляционный суд оставил приговор генералу Дрыманову без изменений

Первый апелляционный суд утвердил приговор экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову, бывшему начальнику управления собственной... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:55

2020-09-16T20:55

2020-09-16T21:00

уголовное дело генерала дрыманова

александр дрыманов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Первый апелляционный суд утвердил приговор экс-начальнику столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ генералу <a href="http://ria.ru/person__20/" target="_blank" data-auto="true">Александру Дрыманову</a>, бывшему начальнику управления собственной безопасности СК <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Maksimenko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Максименко</a> и экс-главе управления СК по Центральному округу Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kramarenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Крамаренко</a> по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Мосгорсуд 18 марта назначил Дрыманову, Максименко и Крамаренко 12, 14 и 10 лет колонии строгого режима соответственно и крупные штрафы, а также лишил их погон."Судебная коллегия определила приговор московского городского суда оставить без изменения", - огласила решение судья.При этом суд удалил из приговора формулировку "сбыт наркотиков организованной группой", которая попала в текст случайно."Дело полностью сфальсифицировано на основании показаний одного человека", - сказал Дрыманов журналистам, пока судья была в совещательной комнате. Остальные фигуранты отказались общаться.Ранее адвокат Крамаренко Елена Федулова отмечала, что Мосгорсуд проигнорировал показания свидетелей, а также "допустил массу грубейших нарушений в ходе судебного разбирательства". Кроме того, по данным защиты, в приговор была ошибочно вписана статья о сбыте наркотиков.Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица <a href="http://ria.ru/person_Zakharijj_Kalashov_SHakro_Molodojj/" target="_blank" data-auto="true">Захария Калашова</a> (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя <a href="http://ria.ru/person_Denis_Nikandrov/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Никандрова</a>, тоже осужденного за коррупцию, но по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

https://ria.ru/20191105/1560592402.html

https://ria.ru/20191105/1560590061.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело генерала дрыманова, александр дрыманов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия