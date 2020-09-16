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https://ria.ru/20200916/drymanov-1577349164.html
Апелляционный суд оставил приговор генералу Дрыманову без изменений
Первый апелляционный суд утвердил приговор экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову, бывшему начальнику управления собственной... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:55
2020-09-16T21:00
уголовное дело генерала дрыманова
александр дрыманов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Первый апелляционный суд утвердил приговор экс-начальнику столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ генералу <a href="http://ria.ru/person__20/" target="_blank" data-auto="true">Александру Дрыманову</a>, бывшему начальнику управления собственной безопасности СК <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Maksimenko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Максименко</a> и экс-главе управления СК по Центральному округу Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kramarenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Крамаренко</a> по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Мосгорсуд 18 марта назначил Дрыманову, Максименко и Крамаренко 12, 14 и 10 лет колонии строгого режима соответственно и крупные штрафы, а также лишил их погон."Судебная коллегия определила приговор московского городского суда оставить без изменения", - огласила решение судья.При этом суд удалил из приговора формулировку "сбыт наркотиков организованной группой", которая попала в текст случайно."Дело полностью сфальсифицировано на основании показаний одного человека", - сказал Дрыманов журналистам, пока судья была в совещательной комнате. Остальные фигуранты отказались общаться.Ранее адвокат Крамаренко Елена Федулова отмечала, что Мосгорсуд проигнорировал показания свидетелей, а также "допустил массу грубейших нарушений в ходе судебного разбирательства". Кроме того, по данным защиты, в приговор была ошибочно вписана статья о сбыте наркотиков.Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица <a href="http://ria.ru/person_Zakharijj_Kalashov_SHakro_Molodojj/" target="_blank" data-auto="true">Захария Калашова</a> (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя <a href="http://ria.ru/person_Denis_Nikandrov/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Никандрова</a>, тоже осужденного за коррупцию, но по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
https://ria.ru/20191105/1560592402.html
https://ria.ru/20191105/1560590061.html
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уголовное дело генерала дрыманова, александр дрыманов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Апелляционный суд оставил приговор генералу Дрыманову без изменений

20:55 16.09.2020 (обновлено: 21:00 16.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАлександр Дрыманов во время оглашения приговора в Московском городском суде
Александр Дрыманов во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд утвердил приговор экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову, бывшему начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и экс-главе управления СК по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд 18 марта назначил Дрыманову, Максименко и Крамаренко 12, 14 и 10 лет колонии строгого режима соответственно и крупные штрафы, а также лишил их погон.
"Судебная коллегия определила приговор московского городского суда оставить без изменения", - огласила решение судья.
При этом суд удалил из приговора формулировку "сбыт наркотиков организованной группой", которая попала в текст случайно.
"Дело полностью сфальсифицировано на основании показаний одного человека", - сказал Дрыманов журналистам, пока судья была в совещательной комнате. Остальные фигуранты отказались общаться.
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2019
5 ноября 2019, 15:26
Генерал Дрыманов рассказал, как следователи ФСБ напились во время обыска
Ранее адвокат Крамаренко Елена Федулова отмечала, что Мосгорсуд проигнорировал показания свидетелей, а также "допустил массу грубейших нарушений в ходе судебного разбирательства". Кроме того, по данным защиты, в приговор была ошибочно вписана статья о сбыте наркотиков.
Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, тоже осужденного за коррупцию, но по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
Александр Дрыманов - РИА Новости, 1920, 05.11.2019
5 ноября 2019, 14:36
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
1902011
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Уголовное дело генерала ДрымановаАлександр ДрымановСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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