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https://ria.ru/20200916/drony-v-tyurmakh-1577328392.html
Тюремщики из США испугались дронов, способных поднять в воздух человека
Представители американской пенитенциарный обеспокоены угрозой, создаваемой современными беспилотными летательными аппаратами. Дроны уже сейчас значительно... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:00
2020-09-16T18:03
риа наука
министерство юстиции сша
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Представители американской пенитенциарный обеспокоены угрозой, создаваемой современными беспилотными летательными аппаратами. Дроны уже сейчас значительно осложнили работу режимных объектов, а в будущем проблема только возрастет. Об этом пишет <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/16/21439372/drones-prisons-doj-bop-report-smuggling-contraband" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Verge</a></u> со ссылкой на отчет министерства юстиции США.В отчете говорится, что с каждым годом возрастает количество попыток использования дронов для контрабанды наркотиков заключенным, наблюдения за тюрьмами или переброски оружия. В 2019 году зафиксировано 57 инцидентов, но чиновники отмечают, что эта цифра, вероятно, занижена.Развитие же беспилотной авиации оценивается, как серьезный вызов федеральным тюрьмам. Так, арестанты могут использовать крупные дроны для побега. Таких аппаратов на рынке пока нет, а управлять ими будет непросто. Но криминальный мир США вполне сможет освоить такую технологию, как только она появится.Тюремщики просят федеральное правительство США выделить финансирование на закупку средств для борьбы с дронами. Правда, все в том же отчете отмечается, что поставщики технологий борьбы с коптерами предлагают сомнительные результаты, которые не проверены практикой.
https://ria.ru/20200910/dron-dalnoboyschik-1577016643.html
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министерство юстиции сша, гаджеты, технологии

Тюремщики из США испугались дронов, способных поднять в воздух человека

16:00 16.09.2020 (обновлено: 18:03 16.09.2020)
874
© РИА Новости / Виталий АньковКвадрокоптер во время съемки
Квадрокоптер во время съемки - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Представители американской пенитенциарный обеспокоены угрозой, создаваемой современными беспилотными летательными аппаратами. Дроны уже сейчас значительно осложнили работу режимных объектов, а в будущем проблема только возрастет. Об этом пишет The Verge со ссылкой на отчет министерства юстиции США.
В отчете говорится, что с каждым годом возрастает количество попыток использования дронов для контрабанды наркотиков заключенным, наблюдения за тюрьмами или переброски оружия. В 2019 году зафиксировано 57 инцидентов, но чиновники отмечают, что эта цифра, вероятно, занижена.
Развитие же беспилотной авиации оценивается, как серьезный вызов федеральным тюрьмам. Так, арестанты могут использовать крупные дроны для побега. Таких аппаратов на рынке пока нет, а управлять ими будет непросто. Но криминальный мир США вполне сможет освоить такую технологию, как только она появится.
Тюремщики просят федеральное правительство США выделить финансирование на закупку средств для борьбы с дронами. Правда, все в том же отчете отмечается, что поставщики технологий борьбы с коптерами предлагают сомнительные результаты, которые не проверены практикой.
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РИА НаукаМинистерство юстиции СШАгаджетыТехнологии
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