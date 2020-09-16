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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20200916/doroga-1577315538.html
Рязанские власти рассказали о новой дороге в обход Сасово
Новая автодорога решит для Сасово Рязанской области транспортную проблему и позволит пустить транзитный поток за чертой города, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:44
2020-09-16T14:20
рязанская область
николай любимов
сасово
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Новая автодорога решит для <a href="http://ria.ru/location_Sasovo/" target="_blank" data-auto="true">Сасово</a> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> транспортную проблему и позволит пустить транзитный поток за чертой города, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на открытии обхода Сасово.Автодорога "Шацк-Касимов" входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород – Воронеж – Тамбов – Шацк – Нижний Новгород – Шарья – Котлас, обеспечивая сообщение Рязанской области и еще ряда субъектов РФ с другими регионами ЦФО. Общая протяженность трассы составляет 8,352 километра. Участок автодороги с двухполосным движением, работы на котором были закончены в августе этого года, стал продолжением первой части обхода города Сасово, построенной более 10 лет назад.По информации облправительства, на создание объекта протяженностью почти 4 километра было затрачено 466,4 миллиона рублей, выделенных региону из федерального бюджета. Также построены путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка. Кроме того, в 2020 году проведен комплексный ремонт первой части автодороги, в том числе укреплены обочины, приведены в порядок водопропускные сооружения."Новая автодорога решит острейшую для Сасова проблему – позволит пустить транзитный транспорт в обход города. Это значительно повысит безопасность движения, уменьшится нагрузка на уличную сеть. Особенно важно – в Сасове должна улучшиться экологическая обстановка", – сказал Любимов.По его словам, сегодня в области ведется масштабная работа по созданию современной, качественной транспортной и дорожной инфраструктуры, приводятся в порядок региональные и местные автодороги."Наши возможности в этом направлении серьезно выросли благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И работа эта будет обязательно продолжена", - заявил Любимов.Глава региона подчеркнул, что беспрецедентная федеральная поддержка помогает области реализовывать очень нужные проекты, которые направлены на создание комфортных условий жизни рязанцев."Люди видят позитивные результаты национального проекта, а это для нас самое главное. Уверен, в дальнейшем совместными усилиями мы сможем реализовать и другие проекты, которые крайне необходимы региону. В их числе новый мост-дублер через реку Оку – масштабный и стратегически важный объект", – сказал губернатор.Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко отметил, что новая трасса окажет огромное влияние на транспортную доступность Сасово и выведет транзитный поток за его пределы."В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и главой государства, и правительством России уделяется огромное внимание в первую очередь развитию автодорог в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Они войдут в опорную сеть дорог страны, которую мы сейчас формируем. В этом году идут беспрецедентные транши федеральной поддержки в регионы", – сказал Костюченко.По его словам, вопросы перспективных направлений развития автодорог в Рязанской области находятся в зоне внимания федерального ведомства. Прорабатывается программа конкретных видов работ и проектов, которые будут реализовываться совместно с регионом."Благодаря непосредственной работе губернатора, его заинтересованности в рязанский регион на развитие автодорог направляются средства федеральной поддержки", – добавил Костюченко.
https://ria.ru/20200909/ryazan-1577002256.html
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николай любимов, сасово, рязанская область, общество

Рязанские власти рассказали о новой дороге в обход Сасово

13:44 16.09.2020 (обновлено: 14:20 16.09.2020)
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CC0 / Max071086 / Город Сасово Рязанской области
Город Сасово Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
CC0 / Max071086 /
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РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Новая автодорога решит для Сасово Рязанской области транспортную проблему и позволит пустить транзитный поток за чертой города, заявил губернатор Николай Любимов на открытии обхода Сасово.
Автодорога "Шацк-Касимов" входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород – Воронеж – Тамбов – Шацк – Нижний Новгород – Шарья – Котлас, обеспечивая сообщение Рязанской области и еще ряда субъектов РФ с другими регионами ЦФО. Общая протяженность трассы составляет 8,352 километра. Участок автодороги с двухполосным движением, работы на котором были закончены в августе этого года, стал продолжением первой части обхода города Сасово, построенной более 10 лет назад.
По информации облправительства, на создание объекта протяженностью почти 4 километра было затрачено 466,4 миллиона рублей, выделенных региону из федерального бюджета. Также построены путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка. Кроме того, в 2020 году проведен комплексный ремонт первой части автодороги, в том числе укреплены обочины, приведены в порядок водопропускные сооружения.
"Новая автодорога решит острейшую для Сасова проблему – позволит пустить транзитный транспорт в обход города. Это значительно повысит безопасность движения, уменьшится нагрузка на уличную сеть. Особенно важно – в Сасове должна улучшиться экологическая обстановка", – сказал Любимов.
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По его словам, сегодня в области ведется масштабная работа по созданию современной, качественной транспортной и дорожной инфраструктуры, приводятся в порядок региональные и местные автодороги.
"Наши возможности в этом направлении серьезно выросли благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И работа эта будет обязательно продолжена", - заявил Любимов.
Глава региона подчеркнул, что беспрецедентная федеральная поддержка помогает области реализовывать очень нужные проекты, которые направлены на создание комфортных условий жизни рязанцев.
"Люди видят позитивные результаты национального проекта, а это для нас самое главное. Уверен, в дальнейшем совместными усилиями мы сможем реализовать и другие проекты, которые крайне необходимы региону. В их числе новый мост-дублер через реку Оку – масштабный и стратегически важный объект", – сказал губернатор.
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко отметил, что новая трасса окажет огромное влияние на транспортную доступность Сасово и выведет транзитный поток за его пределы.
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"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и главой государства, и правительством России уделяется огромное внимание в первую очередь развитию автодорог в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Они войдут в опорную сеть дорог страны, которую мы сейчас формируем. В этом году идут беспрецедентные транши федеральной поддержки в регионы", – сказал Костюченко.
По его словам, вопросы перспективных направлений развития автодорог в Рязанской области находятся в зоне внимания федерального ведомства. Прорабатывается программа конкретных видов работ и проектов, которые будут реализовываться совместно с регионом.
"Благодаря непосредственной работе губернатора, его заинтересованности в рязанский регион на развитие автодорог направляются средства федеральной поддержки", – добавил Костюченко.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовСасовоРязанская областьОбщество
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