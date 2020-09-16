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https://ria.ru/20200916/donbass-1577347891.html
Грызлов: Киев отказывается повышать открытость работы группы по Донбассу
Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:08
2020-09-16T20:08
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
борис грызлов
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>."Вопрос о повышении прозрачности работы Контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано. На данный момент, Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы. Отмечу, что проявленная сегодня позиция представителей <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> не способствует решению этого принципиального вопроса", - заявил он журналистам.Недавно представители украинского руководства заявили о важности информационной открытости для "минского процесса", отметил Грызлов."Это заявление можно приветствовать. Тем более, что на протяжении нескольких лет именно украинская делегация выступала против такой открытости, передергивала результаты работы Контактной группы", - отметил он."Мы уже предлагали, чтобы результаты каждого заседания Контактной группы и достигнутые договоренности четко фиксировались в протоколах заседания, и чтобы эти документы были доступны для СМИ. Если <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> действительно хочет информационной открытости, пришло время реализовать это предложение. Представители Донбасса также предложили обсудить вопрос об аудио- и видеозаписи наших переговоров", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200916/donbass-1577319092.html
донбасс
киев
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире

Грызлов: Киев отказывается повышать открытость работы группы по Донбассу

20:08 16.09.2020
623
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Вопрос о повышении прозрачности работы Контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано. На данный момент, Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы. Отмечу, что проявленная сегодня позиция представителей ОБСЕ не способствует решению этого принципиального вопроса", - заявил он журналистам.
Недавно представители украинского руководства заявили о важности информационной открытости для "минского процесса", отметил Грызлов.
"Это заявление можно приветствовать. Тем более, что на протяжении нескольких лет именно украинская делегация выступала против такой открытости, передергивала результаты работы Контактной группы", - отметил он.
"Мы уже предлагали, чтобы результаты каждого заседания Контактной группы и достигнутые договоренности четко фиксировались в протоколах заседания, и чтобы эти документы были доступны для СМИ. Если Украина действительно хочет информационной открытости, пришло время реализовать это предложение. Представители Донбасса также предложили обсудить вопрос об аудио- и видеозаписи наших переговоров", - подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:16
Источник прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу в Вену
2211004
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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