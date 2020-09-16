https://ria.ru/20200916/donbass-1577342084.html

В ДНР заявили, что Киев отказался контролировать перемирие в Донбассе

Киев саботировал принятые контактной группой дополнительные меры перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:44

2020-09-16T18:44

2020-09-16T21:22

ситуация в днр и лнр

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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оон

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> саботировал принятые контактной группой дополнительные меры перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>.Там пояснили, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> отказалась ввести в действие согласованный 22 июля механизм реагирования на нарушения.В ведомстве напомнили, что в его рамках стороны должны взаимодействовать "всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции".В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что Украина дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня."Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", — заявил он журналистам.Полпред подчеркнул также, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений и в результате "продолжает отталкивать от себя Донбасс".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они вводят полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/donbass-1577327612.html

https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html

Коля Мосяев Сейчас Россия прокорм закончит и Украина вернет всё обратно в свой состав. У нас россиян тоже шея не чугунная 87

Было И будет Опять псевдо россияне объявились... "конечно Украина всё вернёт, полякам, венграм и румынам, все земли вернет"! 39

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луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире