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https://ria.ru/20200916/donbass-1577342084.html
В ДНР заявили, что Киев отказался контролировать перемирие в Донбассе
Киев саботировал принятые контактной группой дополнительные меры перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:44
2020-09-16T21:22
ситуация в днр и лнр
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> саботировал принятые контактной группой дополнительные меры перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>.Там пояснили, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> отказалась ввести в действие согласованный 22 июля механизм реагирования на нарушения.В ведомстве напомнили, что в его рамках стороны должны взаимодействовать "всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции".В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что Украина дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня."Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", — заявил он журналистам.Полпред подчеркнул также, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений и в результате "продолжает отталкивать от себя Донбасс".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они вводят полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/donbass-1577327612.html
https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html
Сейчас Россия прокорм закончит и Украина вернет всё обратно в свой состав. У нас россиян тоже шея не чугунная
87
Опять псевдо россияне объявились... "конечно Украина всё вернёт, полякам, венграм и румынам, все земли вернет"!
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луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили, что Киев отказался контролировать перемирие в Донбассе

18:44 16.09.2020 (обновлено: 21:22 16.09.2020)
12265
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Киев саботировал принятые контактной группой дополнительные меры перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Там пояснили, что Украина отказалась ввести в действие согласованный 22 июля механизм реагирования на нарушения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:53Сказано в эфире
Вершина лицемерия. Киев нашел причину гуманитарной катастрофы в Донбассе В ДНР ответили на слова Владимира Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе из-за коронавируса, отметив, что украинский президент сочиняет мифы. В эфире радио Sputnik своим мнением по этому вопросу поделился политолог Александр Асафов.
В ведомстве напомнили, что в его рамках стороны должны взаимодействовать "всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции".
"Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения. Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", — заключили в ведомстве.
В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что Украина дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня.
"Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", — заявил он журналистам.
Полпред подчеркнул также, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений и в результате "продолжает отталкивать от себя Донбасс".
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они вводят полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
Популярные комментарии
Сейчас Россия прокорм закончит и Украина вернет всё обратно в свой состав. У нас россиян тоже шея не чугунная
16 сентября, 19:53
Коля МосяевКоля Мосяев
10302171
Опять псевдо россияне объявились... "конечно Украина всё вернёт, полякам, венграм и румынам, все земли вернет"!
16 сентября, 20:20
Было И будетБыло И будет
3120006
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