Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/donbass-1577319092.html
Источник прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу в Вену
Москва считает преждевременным вопрос о переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:16
2020-09-16T14:40
лнр
днр
себастьян курц
минск
вена
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Москва считает преждевременным вопрос о переносе переговоров по урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Обратили внимание на заявление канцлера <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьяна Курца</a> 15 сентября по итогам его встречи с президентом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> о готовности из-за кризиса в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> рассмотреть перенос из Минска в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> заседаний Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, если на это согласятся Россия и Украина", - сказал собеседник агентства.По его словам, "Курц, заявляя о готовности из-за кризиса в Белоруссии перенести заседания ТКГ по Донбассу в Вену, забыл упомянуть о <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a>, чье мнение является важным". "При всем глубоком уважении к господину Курцу и любви к Вене хотим напомнить, что в состав Контактной группы, помимо России, Украины и ОБСЕ, входят также Донецк и Луганск, чье мнение является не менее важным, чем позиция других ее участников. К сожалению, господин канцлер забыл об этом упомянуть," - отметил источник.Кроме того, по его словам, Курц "не сказал и о том, готовы ли австрийские власти обеспечить беспрепятственный въезд в страну представителям Донбасса, без участия которых работа не имеет смысла". "Считаем преждевременным вопрос о переносе переговоров из Минска", - подчеркнул источник.Он также добавил, что в Москве "согласны с мнением Владимира Зеленского, который на пресс-конференции с Себастьяном Курцем напомнил, что из-за пандемии Контактная группа заседает в режиме онлайн, и если есть результат, то неважно, где именно собираться".
https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html
2
минск
вена
донбасс
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лнр, днр, себастьян курц, минск, вена, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), австрия

Источник прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу в Вену

14:16 16.09.2020 (обновлено: 14:40 16.09.2020)
1477
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва считает преждевременным вопрос о переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Обратили внимание на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца 15 сентября по итогам его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о готовности из-за кризиса в Белоруссии рассмотреть перенос из Минска в Вену заседаний Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, если на это согласятся Россия и Украина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "Курц, заявляя о готовности из-за кризиса в Белоруссии перенести заседания ТКГ по Донбассу в Вену, забыл упомянуть о ДНР и ЛНР, чье мнение является важным". "При всем глубоком уважении к господину Курцу и любви к Вене хотим напомнить, что в состав Контактной группы, помимо России, Украины и ОБСЕ, входят также Донецк и Луганск, чье мнение является не менее важным, чем позиция других ее участников. К сожалению, господин канцлер забыл об этом упомянуть," - отметил источник.
Кроме того, по его словам, Курц "не сказал и о том, готовы ли австрийские власти обеспечить беспрепятственный въезд в страну представителям Донбасса, без участия которых работа не имеет смысла". "Считаем преждевременным вопрос о переносе переговоров из Минска", - подчеркнул источник.
Он также добавил, что в Москве "согласны с мнением Владимира Зеленского, который на пресс-конференции с Себастьяном Курцем напомнил, что из-за пандемии Контактная группа заседает в режиме онлайн, и если есть результат, то неважно, где именно собираться".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:27
Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"
3190003
Обсудить 2
ЛНРДНРСебастьян КурцМинскВенаДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Австрия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером
Миллер пообещал Путину пятилетку "Газпрома" с социальным характером
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с COVID-19 в мире
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Мишустин заверил, что медпомощь в России останется бесплатной
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Комитет ГД поддержал проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Биологический факультет МГУ
В России могут ввести шестилетний специалитет
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Люди гуляют в центре Москвы
Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
Лента новостейМолния