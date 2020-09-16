https://ria.ru/20200916/donbass-1577319092.html

Источник прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу в Вену

Москва считает преждевременным вопрос о переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:16

2020-09-16T14:16

2020-09-16T14:40

лнр

днр

себастьян курц

минск

вена

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

австрия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Москва считает преждевременным вопрос о переносе переговоров по урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Обратили внимание на заявление канцлера <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьяна Курца</a> 15 сентября по итогам его встречи с президентом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> о готовности из-за кризиса в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> рассмотреть перенос из Минска в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> заседаний Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, если на это согласятся Россия и Украина", - сказал собеседник агентства.По его словам, "Курц, заявляя о готовности из-за кризиса в Белоруссии перенести заседания ТКГ по Донбассу в Вену, забыл упомянуть о <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a>, чье мнение является важным". "При всем глубоком уважении к господину Курцу и любви к Вене хотим напомнить, что в состав Контактной группы, помимо России, Украины и ОБСЕ, входят также Донецк и Луганск, чье мнение является не менее важным, чем позиция других ее участников. К сожалению, господин канцлер забыл об этом упомянуть," - отметил источник.Кроме того, по его словам, Курц "не сказал и о том, готовы ли австрийские власти обеспечить беспрепятственный въезд в страну представителям Донбасса, без участия которых работа не имеет смысла". "Считаем преждевременным вопрос о переносе переговоров из Минска", - подчеркнул источник.Он также добавил, что в Москве "согласны с мнением Владимира Зеленского, который на пресс-конференции с Себастьяном Курцем напомнил, что из-за пандемии Контактная группа заседает в режиме онлайн, и если есть результат, то неважно, где именно собираться".

https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html

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минск

вена

донбасс

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лнр, днр, себастьян курц, минск, вена, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), австрия